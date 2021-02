Kuruluş Osman’ın Aygül’ü Buse Arslan Akdeniz'den bomba açıklamalar: "Rol kimse o kişinin bedenimi kullanmasına izin veriyorum"

- Diziden aylar öncesinde çalışmalara başlamışsınız. Ekip olarak nasıl bir süreç geçirdiniz?

Her yeni haftaya sabah sporuyla başladık. Ağır antrenmanlar yaptık. Ardından önce tekli, daha sonra çoklu gruplar şeklinde arazide at sürdük. Ben bu sene ekstra olarak, at üstünde kılıç kullanmaya yoğunlaştım.