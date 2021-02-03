Kuruluş Osman’ın Aygül’ü Buse Arslan Akdeniz'den bomba açıklamalar: "Rol kimse o kişinin bedenimi kullanmasına izin veriyorum"

Bu nedenle babasına çok güvenmişti. Obası için kendisini feda etmiş ve evlenmişti. Hatta istemediği bir oğlu oldu. Ancak her şeyin iç yüzünü öğrendikçe güçlendi. Bir kadın ve anne olarak kendini, gücünü tanıdı. İçindeki vatan aşkına ve Osman'ın aşkına güvenerek yola çıktı. Osman'ın hayatını kurtardı. Hiçbir acıyı, zorluğu önemsemedi. Geleneksel bir yapının içinde kendisini bir savaşçı kadın olarak kabul ettirdi. Osmanlı'nın kuruluşundaki 'güçlü kadın'ın sembolü gibi düşünüyorum ben. Kayı Soyu'ndan gelen yegane kadın. Ertuğrul Gazi'nin kardeşi Dündar'ın kızı 'Aygül'. Osman ile yan yana büyümüş biri. Kuruluş'un en değerli yapı taşlarından biri.