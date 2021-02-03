Kuruluş Osman’ın Aygül’ü Buse Arslan Akdeniz'den bomba açıklamalar: "Rol kimse o kişinin bedenimi kullanmasına izin veriyorum"
"Rol kimse o kişinin bedenimi kullanmasına izin veriyorum" diyen Kuruluş Osman'ın Aygül'ü Buse Arslan Akdeniz, sektörün ve çevrenin 'güzellik kaygısı' olduğunu belirtti. Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da Aygül Hatun karakterine hayat veren Buse Arslan Akdeniz, rolüne hazırlık sürecini ve dizi setini anlattı. Kendisini izlediğini söyleyen güzel oyuncu, eleştirilerinin acımasız olduğunu da ifade etti.Sahnelerini röntgen çeker gibi izlediğini söyleyen güzel oyuncu, "Ufak bir şeyi atlamışsam kendime büyük cezalar veriyorum" dedi.
- Diziden aylar öncesinde çalışmalara başlamışsınız. Ekip olarak nasıl bir süreç geçirdiniz?
Her yeni haftaya sabah sporuyla başladık. Ağır antrenmanlar yaptık. Ardından önce tekli, daha sonra çoklu gruplar şeklinde arazide at sürdük. Ben bu sene ekstra olarak, at üstünde kılıç kullanmaya yoğunlaştım.
'Aygül Hatun'... Siz onu nasıl anlatırsınız?
'Aygül' kalbiyle hareket ediyor ancak etrafında olup bitenin de farkında. Kötülüğü ve olumsuzluğu önceden fark edecek güce sahip. Annesinin ölümünün, babasının eski eşi tarafından gerçekleştirilmiş olması yıkım oldu onun için. Ama kalbi de açıldı. Tüm olan biteni anlamak, yönetmek konusunda güç kazandı. Babası eskiden onun her şeyiydi. 'Aygül' geleneklerine bağlı, obasını, 'vatanını çok seven' biri.
Bu nedenle babasına çok güvenmişti. Obası için kendisini feda etmiş ve evlenmişti. Hatta istemediği bir oğlu oldu. Ancak her şeyin iç yüzünü öğrendikçe güçlendi. Bir kadın ve anne olarak kendini, gücünü tanıdı. İçindeki vatan aşkına ve Osman'ın aşkına güvenerek yola çıktı. Osman'ın hayatını kurtardı. Hiçbir acıyı, zorluğu önemsemedi. Geleneksel bir yapının içinde kendisini bir savaşçı kadın olarak kabul ettirdi. Osmanlı'nın kuruluşundaki 'güçlü kadın'ın sembolü gibi düşünüyorum ben. Kayı Soyu'ndan gelen yegane kadın. Ertuğrul Gazi'nin kardeşi Dündar'ın kızı 'Aygül'. Osman ile yan yana büyümüş biri. Kuruluş'un en değerli yapı taşlarından biri.
- 'Kuruluş Osman'ın seti için 'Çok büyülü bir dünya' diyorsunuz. Set ortamını nasıl anlatırsınız?
Muhteşem bir deniz manzarası eşliğinde sete giriyoruz. Kapıda bazen koyun sürüsü karşılıyor sizi. Doğayla iç içe. Doğanın güzelliklerine dokunmadan, içinden geçiyorsunuz. Oyunculara ve teknik ekibe özel konteynırlar var. Artık evimiz gibi oldu. Evde yediğimiz, içtiğimiz ne varsa sette de bulunuyor. Platoda yoğun bir çalışma ve disiplin hakim. Kalabalık bir kadro ve zor bir iş dönem işi. Bunun altından kalkabilmek için herkes canla başla çalışıyor...