Kuruluş Osman’ın Aktemur’u Taha Baran Özbek hakkında şaşırtan gerçek! Duyan inanamadı Burak Özçivit’in rol arkadaşı meğer...
Kuruluş Osman'ın Aktemur'u Taha Baran Özbek hakkında şaşırtan gerçek! Taha Baran Özbek, atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'a Gündüz Bey'in oğlu Aktemur karakteriyle dahil oldu. Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği dizide sergilediği başarılı performansla kısa sürede büyük beğeni toplayan Özbek'in hayatı da merak konusu oldu. Oyunculuğuyla göz dolduran Özbek'in özellikle yaşı merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Taha Baran Özbek kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Özbek'in yaşını duyanlar ise "Göründüğü gibi değilmiş" yorumunda bulunarak şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Taha Baran Özbek kaç yaşındaymış...
27.04.2022 22:37 - Son Güncelleme: 27.04.2022 22:37
Taha Baran Özbek, Gündüz Bey ve Ayşe Hatun'un oğlu Aktemur karakteriyle Kuruluş Osman dizisine dahil oldu.
İnternet kullanıcıları, "Taha Baran Özbek kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Özbek'in yaşını duyanlar ise "Göründüğü gibi değilmiş" yorumunda bulunarak şaşkınlıklarını gizleyemedi.