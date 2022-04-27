RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Kuruluş Osman’ın Aktemur’u Taha Baran Özbek hakkında şaşırtan gerçek! Duyan inanamadı Burak Özçivit’in rol arkadaşı meğer...

Kuruluş Osman’ın Aktemur’u Taha Baran Özbek hakkında şaşırtan gerçek! Duyan inanamadı Burak Özçivit’in rol arkadaşı meğer...

Kuruluş Osman'ın Aktemur'u Taha Baran Özbek hakkında şaşırtan gerçek! Taha Baran Özbek, atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'a Gündüz Bey'in oğlu Aktemur karakteriyle dahil oldu. Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği dizide sergilediği başarılı performansla kısa sürede büyük beğeni toplayan Özbek'in hayatı da merak konusu oldu. Oyunculuğuyla göz dolduran Özbek'in özellikle yaşı merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Taha Baran Özbek kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Özbek'in yaşını duyanlar ise "Göründüğü gibi değilmiş" yorumunda bulunarak şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Taha Baran Özbek kaç yaşındaymış...

27.04.2022 22:37 - Son Güncelleme: 27.04.2022 22:37
Kuruluş Osman’ın Aktemur’u Taha Baran Özbek hakkında şaşırtan gerçek! Duyan inanamadı Burak Özçivit’in rol arkadaşı meğer...

Taha Baran Özbek, Gündüz Bey ve Ayşe Hatun'un oğlu Aktemur karakteriyle Kuruluş Osman dizisine dahil oldu.

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Kuruluş Osman’ın Aktemur’u Taha Baran Özbek hakkında şaşırtan gerçek! Duyan inanamadı Burak Özçivit’in rol arkadaşı meğer...

Ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Sergilediği başarılı performansla büyük beğeni toplayan Aktemur'un özellikle yaşı merak edildi.

Kuruluş Osman’ın Aktemur’u Taha Baran Özbek hakkında şaşırtan gerçek! Duyan inanamadı Burak Özçivit’in rol arkadaşı meğer...

İnternet kullanıcıları, "Taha Baran Özbek kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Özbek'in yaşını duyanlar ise "Göründüğü gibi değilmiş" yorumunda bulunarak şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kuruluş Osman’ın Aktemur’u Taha Baran Özbek hakkında şaşırtan gerçek! Duyan inanamadı Burak Özçivit’in rol arkadaşı meğer...

İşte başta Taha Baran Özbek olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...

Kuruluş Osman’ın Aktemur’u Taha Baran Özbek hakkında şaşırtan gerçek! Duyan inanamadı Burak Özçivit’in rol arkadaşı meğer...

Burak Özçivit - 24 Aralık 1984

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