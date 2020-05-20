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Kuruluş Osman'daki Şeyh Edebalı'nın oğlu da ünlü bir oyuncu! İşte Seda Yıldız'ın oğlu..

Kuruluş Osman yeni bölüm ile yine milyonları Atv ekranlarına kilitleyecek. Yayınlandığı ilk günden itibaren hem yurt içinde hem de yurt dışında izlenme rekorları kıran Atv'nin dev prodüksiyon ve başarılı oyuncu kadorusuna sahi dizisi Kuruluş Osman 22. bölümde Osman Bey'in rüyası gerçek oluyor! Osman Bey, gördüğü rüyanın ardından Şeyh Edebalı'nın manevi desteğini alarak tüm cephelerde hürriyet mücadelesini başlatıyor! Dizide verdiği öğütlerle dikkat çeken Şeyh Edebalı karakterini canlandıran kişi ise usta oyuncu Seda Yıldız. Kuruluş Osman'ın Şeyh Edebalı'sı Seda Yıldız'ın oğlunun da ünlü olduğunu öğrenneler şaşırıyor. İşte herkesin ekranlardan yakından tanıdığı Kuruluş Osman'ın Şeyh Edebalı'sı Seda Yıldız'ın oğlu...