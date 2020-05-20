RAMAZAN İMSAKİYE
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Kuruluş Osman'daki Şeyh Edebalı'nın oğlu da ünlü bir oyuncu! İşte Seda Yıldız'ın oğlu..

Kuruluş Osman yeni bölüm ile yine milyonları Atv ekranlarına kilitleyecek. Yayınlandığı ilk günden itibaren hem yurt içinde hem de yurt dışında izlenme rekorları kıran Atv'nin dev prodüksiyon ve başarılı oyuncu kadorusuna sahi dizisi Kuruluş Osman 22. bölümde Osman Bey'in rüyası gerçek oluyor! Osman Bey, gördüğü rüyanın ardından Şeyh Edebalı'nın manevi desteğini alarak tüm cephelerde hürriyet mücadelesini başlatıyor! Dizide verdiği öğütlerle dikkat çeken Şeyh Edebalı karakterini canlandıran kişi ise usta oyuncu Seda Yıldız. Kuruluş Osman'ın Şeyh Edebalı'sı Seda Yıldız'ın oğlunun da ünlü olduğunu öğrenneler şaşırıyor. İşte herkesin ekranlardan yakından tanıdığı Kuruluş Osman'ın Şeyh Edebalı'sı Seda Yıldız'ın oğlu...

20.05.2020 17:56 - Son Güncelleme: 20.05.2020 18:04
Kuruluş Osman'daki Şeyh Edebalı'nın oğlu da ünlü bir oyuncu! İşte Seda Yıldız'ın oğlu..

Kuruluş Osman'daki Şeyh Edebalı karakterine hayat veren Seda Yıldız'ın oğlunun oyuncu Doğaç Yıldız olduğunu öğrenenler şoke oldu. İşte ünlülerin çocukları...

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Kuruluş Osman'daki Şeyh Edebalı'nın oğlu da ünlü bir oyuncu! İşte Seda Yıldız'ın oğlu..
Kuruluş Osman'daki Şeyh Edebalı'nın oğlu da ünlü bir oyuncu! İşte Seda Yıldız'ın oğlu..

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