Kuruluş Osman'a geri dönmesi beklenen Engin Altan Düzyatan şoke etti! Oyunculuğu bıraktı ve ...

Ekranların sevilen ismi Engin Altan Düzyatan, önceki gün menajeriyle birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Uzun bir süre toplantı yapıp sohbet eden Düzyatan, kendine yöneltilen sorulara cevap verdi ve projelerinden bahsetti. Düzyatan "Menajerimle kısa bir toplantı yapıp sohbet ettik. Önümüzdeki günlerde çekmiş olduğumuz belgesel çıkacak. Fotoğraf sergisi bu planlarımız arasında ama net bir şey henüz yok" dedi.