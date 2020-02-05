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Kuruluş Osman'a geri dönmesi beklenen Engin Altan Düzyatan şoke etti! Oyunculuğu bıraktı ve ...

Kuruluş Osman'a geri dönmesi beklenen ve yeni imajıyla Kuruluş Osman izleyicilerini heyecanlandıran Engin Altan Düzyatan, geçtiğimiz yaz aylarında, Diriliş Ertuğrul'dan ayrıldıktan sonra arkadaşlarıyla bir mekandan çıkarken görüntülenmiş, oyunculuğu bırakacağını ve başka bir mesleğe yöneleceğini belirtmişti. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu açıklamanın üzerinden yaklaşık 8 ay geçti... Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, menajeri ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. 40 yaşındaki Düzyatan, aylar önce bahsettiği projesiyle ilgili bilgi verdi. İşte Engin Altan Düzyatan hakkında şaşırtan bilgiler...

05.02.2020 11:30 - Son Güncelleme: 05.02.2020 11:30
Kuruluş Osman'a geri dönmesi beklenen Engin Altan Düzyatan şoke etti! Oyunculuğu bıraktı ve ...

Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman'a geri mi dönecek? sorusu magazin gündemine bomba gibi düştü. Instagram hesabından fotoğraf yayınlayan Engin Altan Düzyatan, yeni imajıyla dikkat çekti. Daha önce Kuruluş Osman'a dönmek hakkında açıklama yapan ve herhangi bir görüşme olmadığını söyleyen Engin Altan Düzyatan, geçtiğimiz günlerde Instagram'dan yayınladığı yeni imajıyla hayranlarını heyecanlandırdı.

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Kuruluş Osman'a geri dönmesi beklenen Engin Altan Düzyatan şoke etti! Oyunculuğu bıraktı ve ...

Engin Altan Düzyatan'ın hayranları sakallarının uzamasından anlam çıkarttı. Diriliş Ertuğrul efsanesine 5 sezon boyunca hayat veren Düzyatan, bu sezona Kurşun dizisi ile başlamıştı ama yapım sadece 6 bölüm ekranda kalabilmişti.

Kuruluş Osman'a geri dönmesi beklenen Engin Altan Düzyatan şoke etti! Oyunculuğu bıraktı ve ...

Saç ve sakalını uzatan oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşıma binlerce yorum ve beğeni yağdı. Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman'a dönecek mi? Bu durum gerçekleşir mi gerçekleşmez mi bilinmez ama ünlü oyuncunun Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafında saçlarının ve sakallarının uzaması bir işaret olarak algılanıyor. Takipçileri ise "Kuruluş rolüne bürünmeye başlamışsın Reis" şeklinde yorumlarda bulundu.

Kuruluş Osman'a geri dönmesi beklenen Engin Altan Düzyatan şoke etti! Oyunculuğu bıraktı ve ...

Yaklaşık 8 ay önce arkadaşlarıyla bir mekandan çıkarken görüntülenen Engin Altan Düzyatan, mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.Yakışıklı oyuncu "Yapımcı olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna "Bakalım kısmet çalışıyoruz ama şu an çok şekillenmiş bir şey yok" cevabını vermişti.

Kuruluş Osman'a geri dönmesi beklenen Engin Altan Düzyatan şoke etti! Oyunculuğu bıraktı ve ...

Ekranların sevilen ismi Engin Altan Düzyatan, önceki gün menajeriyle birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Uzun bir süre toplantı yapıp sohbet eden Düzyatan, kendine yöneltilen sorulara cevap verdi ve projelerinden bahsetti. Düzyatan "Menajerimle kısa bir toplantı yapıp sohbet ettik. Önümüzdeki günlerde çekmiş olduğumuz belgesel çıkacak. Fotoğraf sergisi bu planlarımız arasında ama net bir şey henüz yok" dedi.

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