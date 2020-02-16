Kuruluş Osman'a geri dönecek derken Engin Altan Düzyatan'dan şok itiraf! Oyunculuktan sonra onu da bırakıyor!

Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman'a geri mi dönecek? sorusunun cevabı byük bir merakla beklenirken ünlü oyuncudan hayranlarını üzecek haber geldi. Daha önce Kuruluş Osman'a geri dönme konusunda herhangi bir görüşme yapılmadığını belirten Düzyatan, geçtiğimiz günlerde menajeri ile görüntülenmiş ve oyunculuğa biraz ara verdiğini, bir belgesel çektiğini belirtmişti. Ancak yeni gelişmelere göre Düzyatan belgesele de ara verme kararı aldı.