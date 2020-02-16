Kuruluş Osman'a geri dönecek derken Engin Altan Düzyatan'dan şok itiraf! Oyunculuktan sonra onu da bırakıyor!
Kuruluş Osman'a geri dönmesi beklenirken geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla dikkat çeken Engin Altan Düzyatan'dan şoke eden itiraf geldi. Yeni imajını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunan başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın Kuruluş Osman'a dönmesi bekleniyordu. Ancak Düzyatan'dan hayranlarını üzecek bir haber geldi. İşte Kuruluş Osman'a geri dönmesi beklenirken Engin Altan Düzyatan'dan gelen şok itiraf ve Engin Altan Düzyatan hakkında şaşırtan bilgiler...
Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman'a geri mi dönecek? sorusunun cevabı byük bir merakla beklenirken ünlü oyuncudan hayranlarını üzecek haber geldi. Daha önce Kuruluş Osman'a geri dönme konusunda herhangi bir görüşme yapılmadığını belirten Düzyatan, geçtiğimiz günlerde menajeri ile görüntülenmiş ve oyunculuğa biraz ara verdiğini, bir belgesel çektiğini belirtmişti. Ancak yeni gelişmelere göre Düzyatan belgesele de ara verme kararı aldı.
Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar ile bir davetten çıkarken görüntülendi. Düzyatan, plastik sorununa dikkat çekmek amacıyla 'Sen de Fark Et' isimli bir belgesel hazırlıyor. Oyuncu, plastik atıklar nedeniyle su kaynakları yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Hindistan, Filipinler, Malezya, Tayland ve Endonezya'ya gitti. 1,5 yıldır bu konu üzerine çalışan Düzyatan, Bangkok'ta çöp toplarken, Phuket Mercan Kayalıkları'nda dalış yaptı.
Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yeni imajıyla fotoğraf paylaşan Engin Altan Düzyatan hayranları başarılı oyuncunun saç ve sakalını uzatmasından "Kuruluş Osman'a geri mi dönecek?" gibi anlamlar çıkartmıştı. Ancak Düzyatan, "Birçok ülkede plastik atıkları topladım. Şimdi belgesele ara vereceğim. Biraz kendime vakit ayıracağım" şeklinde yaptığı açıklamayla hayranlarının hayalini suya düşürdü.