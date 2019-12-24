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Kuruluş Osman yıldızı Burak Özçivit'e hayranından büyük şok! Odasına gizlice girmek için...

Yeteneği ve yakışıklılığı ile son yılların en popüler erkek oyuncularından biri olan Burak Özçivit, atv ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Kuruluş Osman dizisinin başrolünde oynuyor. Kuruluş Osman yıldızı Burak Özçivit'e ilgili yeni gelişmeler ise hayranları tarafından oldukça merak ediliyor. Geçtiğimiz senelerde Dubai'de Burak Özçivit'in bir hayranının otel odasına gizlice girmeye çalıştığı ortaya çıktı. Sapkın hayranın bunun için neler yaptığı ise ağızları açık bıraktı. 2017 yılında Dubai'de Muhteşem Yüzyıl Sergisi'ne katılan Özçivit, 450 bin dolar kazanmasıyla gündem olmuştu. O sırada yaşanan bir olay ise 2 sene sonra ortaya çıktı.

24.12.2019 12:59 - Son Güncelleme: 24.12.2019 12:59
Kuruluş Osman yıldızı Burak Özçivit'e hayranından büyük şok! Odasına gizlice girmek için...

Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında özellikle Ortadoğu'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Burak Özçivit'in geçtiğimiz senelerde sapkın bir hayranı nedeniyle yaşadığı olay gün yüzüne çıktı.

Kuruluş Osman yıldızı Burak Özçivit'e hayranından büyük şok! Odasına gizlice girmek için...


2017 yılında Dubai'de Muhteşem Yüzyıl Sergisi'ne katılan Özçivit, 450 bin dolar kazanmasıyla gündem olmuştu. O sırada yaşanan bir olay ise 2 sene sonra ortaya çıktı.

Kuruluş Osman yıldızı Burak Özçivit'e hayranından büyük şok! Odasına gizlice girmek için...

Dubaili zengin bir kadın, Özçivit'in kaldığı otel odasına girebilmek için kat görevlisi kıyafeti giydi. Kapısı çaldı ve içeriye girmeye çalıştı.

Kuruluş Osman yıldızı Burak Özçivit'e hayranından büyük şok! Odasına gizlice girmek için...

Neye uğradığını şaşıran Burak Özçivit ise hemen güvenliğe haber verdi.

Kuruluş Osman yıldızı Burak Özçivit'e hayranından büyük şok! Odasına gizlice girmek için...

PEKİ, BURAK ÖZÇİVİT KİMDİR?

Burak Özçivit (d. 24 Aralık 1984, İstanbul), Türk oyuncu ve eski manken. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde okumaktadır. Aslen Gazianteplidir.

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