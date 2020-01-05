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Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Oktay Kaynarca'dan Süleyman Çakır yorumu: Çok daha fazla devam etseydi...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterine hayat vern başarılı oyuncu Oktay Kaynarca, Hülya Koçyiğit'in 'Film Gibi Hayatlar" programına konuk oldu. 54 yaşındaki Oktay Kaynarca Kurtlar Vadisi hakkında yöneltilen soruları yanıtladı. Kurtlar Vadisi'ndeki Süleyman Çakır karakterine hayat veren Kaynarca, EDHO ve Kurtlar Vadisi hakkında yorumlarda bulundu. İşte Süleyman Çakır'ın ölüm yıl dönümü hakkında konuşan Oktay Kaynarca'nın sözleri..

05.01.2020 16:33 - Son Güncelleme: 05.01.2020 16:45
Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Oktay Kaynarca'dan Süleyman Çakır yorumu: Çok daha fazla devam etseydi...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır'ı hakkında konuştu. Hülya Koçyiğit'in sunuculuğunu üstlendiği 'Film Gibi Hayatlar' programının bu haftaki konuğu Oktay Kaynarca oldu. Koçyiğit'in "Canlandırdığı her karakteri hepimize çok sevdirmesi oyunculukta ne kadar iyi bir isim olduğunu kanıtlıyor" dediği Kaynarca, şimdiye kadar oynadığı dizi karakterlerinden bahsetti.

Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Oktay Kaynarca'dan Süleyman Çakır yorumu: Çok daha fazla devam etseydi...

Ünlü oyuncu, yıllar önce 'Kurtlar Vadisi' dizisinde canlandırdığı, televizyonun kült karakterlerinden 'Süleyman Çakır'ı şu sözlerle anlattı:

Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Oktay Kaynarca'dan Süleyman Çakır yorumu: Çok daha fazla devam etseydi...

"Fenomen bir adamdı. Televizyon tarihinde cesaretle yazılmış ve oynanmış rollerin ilklerinden biriydi. Çakır'ın diziye veda sürecini kaleme alsam kitap olur. Hâlâ ölüm yıldönümünde 'Saygıyla anıyoruz' mesajları geliyor. Gıyabında cenaze namazları kılınması, mezar taşları yapılması, saygı duruşları... Dünyada ilk örnek. Çok enteresan."

Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Oktay Kaynarca'dan Süleyman Çakır yorumu: Çok daha fazla devam etseydi...

Kaynarca diziden ayrılması ile ilgili de "Hikayesi oraya kadardı, baştan da belliydi ne olacağı. Benim için de iyi oldu aslında çok daha fazla devam etseydi o çerçeve içinde kalacaktı ve tekrara dönecekti. Sonraki yolculukta benim için çok kıymetliydi, farklı denemelerim oldu, komedi, sunuculuk gibi" dedi.

Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Oktay Kaynarca'dan Süleyman Çakır yorumu: Çok daha fazla devam etseydi...

Deneyimli oyuncu sonrasında şu anki projesi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ile ilgili de şöyle dedi:

Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Oktay Kaynarca'dan Süleyman Çakır yorumu: Çok daha fazla devam etseydi...

"Şimdi oynadığım 'Hızır Çakırbeyli' karakteri bence daha keyiflisi, daha olgunu, plan yapanı ve hayatın her köşesini hesap etmeye çalışan bir adam. Ben rolümü çok seviyorum, çok güzel bir senaryo."

Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Oktay Kaynarca'dan Süleyman Çakır yorumu: Çok daha fazla devam etseydi...
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