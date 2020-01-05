Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Oktay Kaynarca'dan Süleyman Çakır yorumu: Çok daha fazla devam etseydi...

Kaynarca diziden ayrılması ile ilgili de "Hikayesi oraya kadardı, baştan da belliydi ne olacağı. Benim için de iyi oldu aslında çok daha fazla devam etseydi o çerçeve içinde kalacaktı ve tekrara dönecekti. Sonraki yolculukta benim için çok kıymetliydi, farklı denemelerim oldu, komedi, sunuculuk gibi" dedi.