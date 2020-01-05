Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Oktay Kaynarca'dan Süleyman Çakır yorumu: Çok daha fazla devam etseydi...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterine hayat vern başarılı oyuncu Oktay Kaynarca, Hülya Koçyiğit'in 'Film Gibi Hayatlar" programına konuk oldu. 54 yaşındaki Oktay Kaynarca Kurtlar Vadisi hakkında yöneltilen soruları yanıtladı. Kurtlar Vadisi'ndeki Süleyman Çakır karakterine hayat veren Kaynarca, EDHO ve Kurtlar Vadisi hakkında yorumlarda bulundu. İşte Süleyman Çakır'ın ölüm yıl dönümü hakkında konuşan Oktay Kaynarca'nın sözleri..
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır'ı hakkında konuştu. Hülya Koçyiğit'in sunuculuğunu üstlendiği 'Film Gibi Hayatlar' programının bu haftaki konuğu Oktay Kaynarca oldu. Koçyiğit'in "Canlandırdığı her karakteri hepimize çok sevdirmesi oyunculukta ne kadar iyi bir isim olduğunu kanıtlıyor" dediği Kaynarca, şimdiye kadar oynadığı dizi karakterlerinden bahsetti.
"Fenomen bir adamdı. Televizyon tarihinde cesaretle yazılmış ve oynanmış rollerin ilklerinden biriydi. Çakır'ın diziye veda sürecini kaleme alsam kitap olur. Hâlâ ölüm yıldönümünde 'Saygıyla anıyoruz' mesajları geliyor. Gıyabında cenaze namazları kılınması, mezar taşları yapılması, saygı duruşları... Dünyada ilk örnek. Çok enteresan."
Kaynarca diziden ayrılması ile ilgili de "Hikayesi oraya kadardı, baştan da belliydi ne olacağı. Benim için de iyi oldu aslında çok daha fazla devam etseydi o çerçeve içinde kalacaktı ve tekrara dönecekti. Sonraki yolculukta benim için çok kıymetliydi, farklı denemelerim oldu, komedi, sunuculuk gibi" dedi.