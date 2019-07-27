Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Necati Şaşmaz hakkındaki o gerçek şoke etti! Polat Alemdar'ın oğlu...

Kurtlar Vadisi dizisinin efsane karakteri Polat Alemdar... Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz'ın canlandırdığı Polat Alemdar kısa süre içerisinde çok sevildi. Dizinin bir çok isimde Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Filistin, Kurtlar Vadisi Gladio ve son olarak Kurtlar Vadisi Vatan sinema filmleri de en az dizi kadar beğenildi ve ilgi gördü. Diziseverler sosyal medyada Kurtlar Vadisi bitti mi? Kurtlar Vadisi yeniden çekilecek mi? Kurtlar Vadisi hangi kanalda yayınlanıyor sorularına yanıt ararken Necati Şaşmaz'ın hayatındaki en değerli varlığı, oğlu merak ediliyor. İşte Necati Şaşmaz'ın oğlu ve diğer ünlü isimlerin çocukları....

27.07.2019 17:12 - Son Güncelleme: 27.07.2019 17:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





