Kurtlar Vadisi'nin 'Savcı Leyla'sıydı... Son hali görenleri şaşırttı!

Yayınlandığı döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde 'Savcı Leyla' karakterini canlandıran güzel oyuncu Çiğdem Batur, sergilediği başarılı performans ile birçok kişiyi kendisine hayran bıraktı. Sevenleri, Kurtlar Vadisi Pusu'da 'Savcı Leyla' karakterini hayat veren Çiğdem Batur ile ilgili her detayı mercek altına aldı. Dizideki ölümü ile hafızalara kazınan Çiğdem Batur'un yıllar sonraki hali sosyal medyayı salladı. İşte Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin 'Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur'un görenleri şaşırtan son hali...

20.01.2020 22:56 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





