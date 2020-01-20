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Kurtlar Vadisi'nin 'Savcı Leyla'sıydı... Son hali görenleri şaşırttı!

Yayınlandığı döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde 'Savcı Leyla' karakterini canlandıran güzel oyuncu Çiğdem Batur, sergilediği başarılı performans ile birçok kişiyi kendisine hayran bıraktı. Sevenleri, Kurtlar Vadisi Pusu'da 'Savcı Leyla' karakterini hayat veren Çiğdem Batur ile ilgili her detayı mercek altına aldı. Dizideki ölümü ile hafızalara kazınan Çiğdem Batur'un yıllar sonraki hali sosyal medyayı salladı. İşte Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin 'Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur'un görenleri şaşırtan son hali...

20.01.2020 22:56 - Son Güncelleme:
Kurtlar Vadisi'nin 'Savcı Leyla'sıydı... Son hali görenleri şaşırttı!

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Savcı Leyla karakterini canlandıran Çiğdem Batur'un yıllar sonraki hali ortaya çıktı. Savcı Leyla'nın son halini görenler gözlerine inanamadı.

Kurtlar Vadisi'nin 'Savcı Leyla'sıydı... Son hali görenleri şaşırttı!

İşte başta Savcı Leyla karakterini canlandıran Çiğdem Batur olmak üzere birçok ünlü ismin yıllar sonraki hali görenleri şaşırtıyor.

Kurtlar Vadisi'nin 'Savcı Leyla'sıydı... Son hali görenleri şaşırttı!

Gürkan Uygun

Kurtlar Vadisi'nin 'Savcı Leyla'sıydı... Son hali görenleri şaşırttı!

Müge Ulusoy

Kurtlar Vadisi'nin 'Savcı Leyla'sıydı... Son hali görenleri şaşırttı!

Necati Şaşmaz

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