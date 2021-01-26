Kurtlar Vadisi'nin 'Savcı Leyla'sı ilk kez açıkladı! Sessizliğini bozan Necati Şaşmaz'ın rol arkadaşı Çiğdem Batur...

Oyuncu Çiğdem Batur, Instagram'dan takipçilerinin sorularını yanıtladı. Oyuncu Batur, uzun bir aradan sonra yeniden ekrana dönecek 'Kurtlar Vadisi' dizisinde yer alacağı iddialarına ilk kez cevap verdi. Yıllar önce projede Savcı Leyla karakterine fenomen olan Batur, "Kurtlar için geri dönecek misin?" sorusuna, "Bu konudaki her haberde adım var fakat doğruluk payı yok" dedi.