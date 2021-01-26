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Kurtlar Vadisi'nin 'Savcı Leyla'sı ilk kez açıkladı! Sessizliğini bozan Necati Şaşmaz'ın rol arkadaşı Çiğdem Batur...

Kurtlar Vadisi'nin 'Savcı Leyla'sı ilk kez açıkladı! Sessizliğini bozan Necati Şaşmaz'ın rol arkadaşı Çiğdem Batur, Kurtlar Vadisi Kaos hakkında merak edilen sorulara sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Uzun bir süredir gündemden düşmeyen 'Kurtlar Vadisi yeniden mi başlıyor?' sorusunun yanıtını takipçileri ile paylaşan Çiğdem Batur, 15 yıl aradan sonra Kuaförüm Sensin programıyla ekranlara geri dönmüştü.

26.01.2021 13:30 - Son Güncelleme: 26.01.2021 14:50
Kurtlar Vadisi'nin 'Savcı Leyla'sı ilk kez açıkladı! Sessizliğini bozan Necati Şaşmaz'ın rol arkadaşı Çiğdem Batur...

Kurtlar Vadisi'nin 'Savcı Leyla'sı ilk kez açıkladı! Sessizliğini bozan Necati Şaşmaz'ın rol arkadaşı Çiğdem Batur yeniden ekrana döneceği konuşulan yapımla ilgili merak edilenleri yanıtladı. Batur, ekranlara dönüp dönmeyeceğiyle ilgili sorulara da yanıt verdi.

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Kurtlar Vadisi'nin 'Savcı Leyla'sı ilk kez açıkladı! Sessizliğini bozan Necati Şaşmaz'ın rol arkadaşı Çiğdem Batur...

Oyuncu Çiğdem Batur, Instagram'dan takipçilerinin sorularını yanıtladı. Oyuncu Batur, uzun bir aradan sonra yeniden ekrana dönecek 'Kurtlar Vadisi' dizisinde yer alacağı iddialarına ilk kez cevap verdi. Yıllar önce projede Savcı Leyla karakterine fenomen olan Batur, "Kurtlar için geri dönecek misin?" sorusuna, "Bu konudaki her haberde adım var fakat doğruluk payı yok" dedi.

Kurtlar Vadisi'nin 'Savcı Leyla'sı ilk kez açıkladı! Sessizliğini bozan Necati Şaşmaz'ın rol arkadaşı Çiğdem Batur...

Çiğdem Batur, "Kurtlar Vadisi'ndeki rolünü özlüyor musun?" sorusunu ise "Hakkını vererek oynadığım her rolümle gurur duyuyorum. Özlem içinde keşke barındırır" şeklinde cevapladı.

Kurtlar Vadisi'nin 'Savcı Leyla'sı ilk kez açıkladı! Sessizliğini bozan Necati Şaşmaz'ın rol arkadaşı Çiğdem Batur...

Fenomen dizinin hayranlarının, 'Kurtlar Vadisi Kaos' ile ilgili heyecanlı bekleyişi sürüyor. Dizinin yeniden başlayıp başlamayacağına ilişkin henüz bir açıklama yok.

Kurtlar Vadisi'nin 'Savcı Leyla'sı ilk kez açıkladı! Sessizliğini bozan Necati Şaşmaz'ın rol arkadaşı Çiğdem Batur...

OKTAY KAYNARCA'DAN 'POLAT ALEMDAR' CEVABI
'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca, 'Kurtlar Vadisi'nin efsane haline gelen ilk sezonlarında birlikte rol aldığı Necati Şaşmaz ile yeniden aynı projede yer alacağı iddiasına yanıt vermişti.