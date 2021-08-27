Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur tatil pozuyla nefes kesti! Rengarenk mayosu ile poz verdi yaşını duyan şaştı kaldı
Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur tatil pozuyla nefes kesti! Yayınlandığı dönemde ekranlara damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Savcı Leyla karakteriyle hafızalara kazınan Çiğdem Batur, Instagram hesabında yayınladığı son fotoğrafla sosyal medyayı salladı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu, derin dekolteli rengarenk mayosu ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Eski tarihli bir kareyi takipçileriyle paylaşan oyuncu, hayranları tarafından iltifat yağmuruna tutuldu. Öte yandan fit hali ile beğeni toplayan oyuncunun yaşı da duyanları şaşkına çevirdi. İşte Çiğdem Batur'un o paylaşımı...
27.08.2021 17:50
- Son Güncelleme: 27.08.2021 17:50
Ünlü oyuncu Çiğdem Batur, Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Savcı Leyla karakteri ile adını geniş kitlelere duyurdu.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Çiğdem Batur, eski tarihli bir kareyi Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.