Kurtlar Vadisi'nin 'Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur asla yaşlanmıyor! Kuaförüm Sensin'in yeni sunucusu...
Yayınlandığı dönemde ekranlara damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde 'Savcı Leyla' karakterine hayat veren Çiğdem Batur, sergilediği başarılı performans ve güzelliğiyle birçok kişiyi kendisine hayran bıraktı. Uzun bir süredir ekranlarda pek fazla göremediğimiz Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur, 15 yıl aradan sonra Kuaförüm Sensin programıyla geri dönüyor. Ekranlarda aktif olmasa da sosyal medyada oldukça aktif kullanıyor Çiğdem Batur. Çiğdem Batur'un yıllar sonraki hali sosyal medyayı salladı. İşte Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde 'Savcı Leyla karakterine hayat veren güzel oyuncu Çiğdem Batur'un görenleri şaşkına çeviren son hali...
17.08.2020 16:58
- Son Güncelleme: 17.08.2020 16:58
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