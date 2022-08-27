Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle görüntülenmişti
Ekranın en uzun soluklu dizilerinden biri olan ve Polat Alemdar karakteri ile özdeşleşen ve son dönemlerde yeniden çekileceği söylenen Kurtlar Vadisi'nin her oyuncusu merak konusu oluyor. Onların başında da dizinin başrolü Polat'a hayat veren Necati Şaşmaz geliyor. Geçtiğimiz günlerde bir programa katılan Necati Şaşmaz'ın son halini görenler şaştı kaldı. İşte haberin detayları...
27.08.2022 09:11 - Son Güncelleme: 27.08.2022 09:11
Türk televizyonlarının efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği 'Polat Alemdar' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, Mazhar Alanson'un TRT'deki müzik programına katıldı.
DEĞİŞİMİ SEVENLERİNİ ŞAŞIRTTI
Bir döneme damgasını vuran unutulmaz dizi Kurtlar Vadisi'nin başrolü Necati Şaşmaz, yıllar içindeki değişimiyle sevenlerini şaşırttı.