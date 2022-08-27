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Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle görüntülenmişti

Ekranın en uzun soluklu dizilerinden biri olan ve Polat Alemdar karakteri ile özdeşleşen ve son dönemlerde yeniden çekileceği söylenen Kurtlar Vadisi'nin her oyuncusu merak konusu oluyor. Onların başında da dizinin başrolü Polat'a hayat veren Necati Şaşmaz geliyor. Geçtiğimiz günlerde bir programa katılan Necati Şaşmaz'ın son halini görenler şaştı kaldı. İşte haberin detayları...

27.08.2022 09:11 - Son Güncelleme: 27.08.2022 09:11
Kurtlar Vadisi’nin Polat’ı Necati Şaşmaz’ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle görüntülenmişti

Türk televizyonlarının efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği 'Polat Alemdar' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, Mazhar Alanson'un TRT'deki müzik programına katıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kurtlar Vadisi’nin Polat’ı Necati Şaşmaz’ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle görüntülenmişti

DEĞİŞİMİ SEVENLERİNİ ŞAŞIRTTI

Bir döneme damgasını vuran unutulmaz dizi Kurtlar Vadisi'nin başrolü Necati Şaşmaz, yıllar içindeki değişimiyle sevenlerini şaşırttı.

Kurtlar Vadisi’nin Polat’ı Necati Şaşmaz’ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle görüntülenmişti

ÇENESİNİ KIRMIŞTI

Ünlü oyuncu, 2014 yılında geçirdiği bir trafik kazasında çenesini kırmıştı.

Kurtlar Vadisi’nin Polat’ı Necati Şaşmaz’ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle görüntülenmişti

Şimdilerde 50 yaşında olan Necati Şaşmaz, geçtiğimiz günlerde bir süredir aşk yaşadığı Tuğçe Erön ile görüntülenmişti.

İşte Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişimi...

Kurtlar Vadisi’nin Polat’ı Necati Şaşmaz’ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle görüntülenmişti

Özgü Namal

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