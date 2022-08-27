Kurtlar Vadisi’nin Polat’ı Necati Şaşmaz’ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle görüntülenmişti

Şimdilerde 50 yaşında olan Necati Şaşmaz, geçtiğimiz günlerde bir süredir aşk yaşadığı Tuğçe Erön ile görüntülenmişti.

İşte Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişimi...