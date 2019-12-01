Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın eşinden skandal iddia: Amerikalı bir kadınla...
Kurtlar Vadisi'ndeki Polat karakteri ile gönülleri kazanan 47 yaşındaki Necati Şaşmaz'ın eşi Nagehan Şaşmaz şoke eden açıklamalarda bulundu. 2012 yılında evlenen ve iki çocukları bulunan Nagehan Şaşmaz ve Necati Şaşmaz Şubat 2019'da karşılıklı boşanma davası açtı. Magazin gündemine bomba gibi düşen boşanmada şoke eden iddialar ortaya atılmaya başlandı. Evli oldukları dönemde Necati Şaşmaz'ın yabancı bir kadınla evli olduğunu gizlediğini iddia eden Nagehan Şaşmaz, savcılığa avukatı aracılığıyla dilekçe verdi. İşte Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz hakkında eşinden skandal iddialar...
Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteri ile milyonların sevgisini kazanan oyuncu Necati Şaşmaz'ın eşi Nagehan Şaşmaz'dan gelen şoke eden idialar magazin gündemine bomba gibi düştü! 2012 yılında evlenen Nagehan Şaşmaz ve Necati Şaşmaz'ın iki çocukları var. Nagehan Şaşmaz ve Necati Şaşmaz Şubat 2019'da karşılıklı boşanma davası açtı. Barışacakları düşünülen çiftten Nagehan Şaşmaz, Necati Şaşmaz hakkındaki iddialarıyla magazin gündemine oturdu.
Nagehan Şaşmaz boşanma aşamasında olduğu oyuncu eşi Necati Şaşmaz'dan 'birden çok evlilik ve hileli evlenme' suçlamasıyla şikâyetçi oldu. Evli oldukları dönemde Necati Şaşmaz'ın yabancı bir kadınla evli olduğunu gizlediğini iddia eden Nagehan Şaşmaz'ın savcılığa avukatı aracılığıyla verdiği dilekçede şu ifadeler yer aldı:
AMERİKA'DAKİ EVLİLİĞİNİ TÜRKİYE'YE BİLDİRMEDİ
Nagehan Şaşmaz'ın avukatı Deniz Ketenci, "Nagehan Şaşmaz, Necati Şaşmaz'ın ABD'de Amerikan vatandaşı bir kadınla evli olduğunu, bu evliliği yetkili Türk makamlarına bildirmeyerek Türkiye'de tanıtmadığını ve bu sayede Türkiye'de bekâr göründüğünü öğrenmiştir.