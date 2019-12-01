GaleriMagazin

Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın eşinden skandal iddia: Amerikalı bir kadınla...

Kurtlar Vadisi'ndeki Polat karakteri ile gönülleri kazanan 47 yaşındaki Necati Şaşmaz'ın eşi Nagehan Şaşmaz şoke eden açıklamalarda bulundu. 2012 yılında evlenen ve iki çocukları bulunan Nagehan Şaşmaz ve Necati Şaşmaz Şubat 2019'da karşılıklı boşanma davası açtı. Magazin gündemine bomba gibi düşen boşanmada şoke eden iddialar ortaya atılmaya başlandı. Evli oldukları dönemde Necati Şaşmaz'ın yabancı bir kadınla evli olduğunu gizlediğini iddia eden Nagehan Şaşmaz, savcılığa avukatı aracılığıyla dilekçe verdi. İşte Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz hakkında eşinden skandal iddialar...

01.12.2019 10:26 - Son Güncelleme: 01.12.2019 11:16
Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın eşinden skandal iddia:Amerikalı bir kadınla...

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteri ile milyonların sevgisini kazanan oyuncu Necati Şaşmaz'ın eşi Nagehan Şaşmaz'dan gelen şoke eden idialar magazin gündemine bomba gibi düştü! 2012 yılında evlenen Nagehan Şaşmaz ve Necati Şaşmaz'ın iki çocukları var. Nagehan Şaşmaz ve Necati Şaşmaz Şubat 2019'da karşılıklı boşanma davası açtı. Barışacakları düşünülen çiftten Nagehan Şaşmaz, Necati Şaşmaz hakkındaki iddialarıyla magazin gündemine oturdu.

Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın eşinden skandal iddia:Amerikalı bir kadınla...

Nagehan Şaşmaz boşanma aşamasında olduğu oyuncu eşi Necati Şaşmaz'dan 'birden çok evlilik ve hileli evlenme' suçlamasıyla şikâyetçi oldu. Evli oldukları dönemde Necati Şaşmaz'ın yabancı bir kadınla evli olduğunu gizlediğini iddia eden Nagehan Şaşmaz'ın savcılığa avukatı aracılığıyla verdiği dilekçede şu ifadeler yer aldı:

Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın eşinden skandal iddia:Amerikalı bir kadınla...

"Boşanma davası sürerken şüphe üzerine yaptığımız araştırmada Necati Şaşmaz'ın Pensilvanya'da Claire B. adlı kadınla evli olduğunu tespit ettik. ABD'deki evlilikle ilgili resmi belgelerin, ABD resmi makamlarından istenilmesine karar verilmesini talep ediyoruz" denildi.

Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın eşinden skandal iddia:Amerikalı bir kadınla...

AMERİKA'DAKİ EVLİLİĞİNİ TÜRKİYE'YE BİLDİRMEDİ

Nagehan Şaşmaz'ın avukatı Deniz Ketenci, "Nagehan Şaşmaz, Necati Şaşmaz'ın ABD'de Amerikan vatandaşı bir kadınla evli olduğunu, bu evliliği yetkili Türk makamlarına bildirmeyerek Türkiye'de tanıtmadığını ve bu sayede Türkiye'de bekâr göründüğünü öğrenmiştir.

Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın eşinden skandal iddia:Amerikalı bir kadınla...

Necati Şaşmaz, Nagehan Şaşmaz'la evlenerek aynı anda birden fazla evlilik yapmıştır. Birden çok evlilik fiili, kamu düzenini bozan bir suçtur. Necati Şaşmaz hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılması için kamu davası açılmasını talep ediyoruz" denildi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Şener Şen'in kızı Bengü Şen'i görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor! Şener Şen'in kızı adeta babasının kopyası...
Şener Şen'in kızı Bengü Şen'i görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor! Şener Şen'in kızı adeta babasının kopyası...