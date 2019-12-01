Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın eşinden skandal iddia: Amerikalı bir kadınla...

Kurtlar Vadisi'ndeki Polat karakteri ile gönülleri kazanan 47 yaşındaki Necati Şaşmaz'ın eşi Nagehan Şaşmaz şoke eden açıklamalarda bulundu. 2012 yılında evlenen ve iki çocukları bulunan Nagehan Şaşmaz ve Necati Şaşmaz Şubat 2019'da karşılıklı boşanma davası açtı. Magazin gündemine bomba gibi düşen boşanmada şoke eden iddialar ortaya atılmaya başlandı. Evli oldukları dönemde Necati Şaşmaz'ın yabancı bir kadınla evli olduğunu gizlediğini iddia eden Nagehan Şaşmaz, savcılığa avukatı aracılığıyla dilekçe verdi. İşte Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz hakkında eşinden skandal iddialar...

01.12.2019 10:26 - Son Güncelleme: 01.12.2019 11:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





