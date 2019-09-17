Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın oğlu yıllar sonra görüntülendi!
Kurtlar Vadisi dizisinin efsane karakteri Polat Alemdar'ı canlandıran Necati Şaşmaz kısa süre içinde çok büyük bir fanatik kitlesine ulaştı. Dizinin birçok isimde Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Filistin, Kurtlar Vadisi Gladio ve son olarak Kurtlar Vadisi Vatan sinema filmleri de minimum dizi kadar ilgi gördü. Kurtlar Vadisi serisinin eski bölümleri internet ortamında ilgiyle hala takip ediliyor. Öte taraftan Necati Şaşmaz'ın hayatındaki en değerli varlığı, oğlu merak ediliyor. Necati Şaşmaz'ın oğlu, görenleri şaşkınlık içinde bıraktı. İşte Necati Şaşmaz'ın oğlunun o fotoğrafı ve bazı ünlülerin çocukları... . Abdulkadir Şaşmaz'ın oğlu olan Necati Şaşmaz 15 Aralık 1971 tarihinde Elazığ'da Zaza kökenli Abdulkadir - Sahil Şaşmaz çiftinin oğlu olarak doğmuştur.
NECATİ ŞAŞMAZ KİMDİR?
Abdulkadir Şaşmaz'ın oğlu olan Necati Şaşmaz 15 Aralık 1971 tarihinde Elazığ'da Zaza kökenli Abdulkadir - Sahil Şaşmaz çiftinin oğlu olarak doğmuştur. Tam adı Muhammed Necati Şaşmaz'dır. Raci Şaşmaz ve Zübeyr Şaşmaz adında iki hardeşi vardır. Asıl mesleği turizmcilik olan Şaşmaz, eğitimini Kanada'da tamamladı. ABD'de 6 sene kalan Şaşmaz, 2001 yılında bir süreliğine ailesini ziyarete geldiğinde geri dönüş uçak biletini 11 Eylül 2001 tarihine aldı. Amerika'da yaşanan saldırılar sebebiyle uçağı Amerika'ya varamadan geri dönen Şaşmaz,ailesinin çekinceleri ve ısrarı üzerine Amerika'ya dönmekten vazgeçti. Necati Şaşmaz hayatını Türkiye'de devam etme kararı aldı. Ankara'da sigorta acentesi açtı. Çok geçmeden Osman Sınav'la bir iş görüşmesine oturdu.
Osman Sınav'ın "Bir dizi düşünüyoruz, seni de baş rolde düşünüyorum" sözlerine, düşünmek istediğini söyleyen Necati Şaşmaz, bir ay sonra bu teklifi kabul etti. 2003 yılında gösterilmeye başlayan "Kurtlar Vadisi" adlı dizi filmde Necati Şaşmaz Polat Alemdar karakterinde rol aldı.Amerika'da kaldığı dönemde yeşil kart sahibi olan Necati Şaşmaz, bedelli askerlikten yararlanarak, askerliğini 28 gün yapmıştır.
Necati Şaşmaz'ın, içerisinde ilâhi aşkı anlatan şiirlerinin yer aldığı bir şiir kitabı bulunmaktadır. Ankara'da bulunduğu gençlik yıllarında başından bir aşk hikayesi geçen Necati Şaşmaz, yaşadığı duyguları şiire aktarmıştır. Bu dönemde içerisinde bulunduğu tasavvuf kültürünün de etkisiyle ilâhi aşkı şiirlerine yansıtan Şaşmaz, şiirlerini ise "Akş" ismini verdiği bir kitapta toplamıştır.
Şaşmaz 2012 yılından Nagehan Kaşıkçı ile olan evliliğinden dünyaya geldiği Ali Nadir Şaşmaz objektiflerden uzak bir yaşam sürüyor. Başarılı oyuncu oğlu ile birlikte çekildiği fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinde paylaştı. Fotoğraf kısa süre içerisinde takipçiler tarafında beğeni yağmuruna tutuldu.
İşte Necati Şaşmaz'ın oğlu ve diğer ünlü isimlerin çocukları...