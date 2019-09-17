Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın oğlu yıllar sonra görüntülendi!

Kurtlar Vadisi dizisinin efsane karakteri Polat Alemdar'ı canlandıran Necati Şaşmaz kısa süre içinde çok büyük bir fanatik kitlesine ulaştı. Dizinin birçok isimde Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Filistin, Kurtlar Vadisi Gladio ve son olarak Kurtlar Vadisi Vatan sinema filmleri de minimum dizi kadar ilgi gördü. Kurtlar Vadisi serisinin eski bölümleri internet ortamında ilgiyle hala takip ediliyor. Öte taraftan Necati Şaşmaz'ın hayatındaki en değerli varlığı, oğlu merak ediliyor. Necati Şaşmaz'ın oğlu, görenleri şaşkınlık içinde bıraktı. İşte Necati Şaşmaz'ın oğlunun o fotoğrafı ve bazı ünlülerin çocukları... . Abdulkadir Şaşmaz'ın oğlu olan Necati Şaşmaz 15 Aralık 1971 tarihinde Elazığ'da Zaza kökenli Abdulkadir - Sahil Şaşmaz çiftinin oğlu olarak doğmuştur.

17.09.2019 15:46 - Son Güncelleme: 17.09.2019 15:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





