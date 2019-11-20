Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın oğlu uzun zaman sonra görüntülendi! Tıpkı babası gibi...

Bir dönem ekranlara damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde 'Polat Alemdar' rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Necati Şaşmaz uzun süredir herhangi bir projede yer almıyor. 'Polat Alemdar'ın sevenleri ünlü oyuncu ile ilgili her detayı mercek altına aldı. Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz'ı gören hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte 'Kurtlar Vadisi'nin 'Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz ve diğer ünlülerin çocukları...

20.11.2019 04:33 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





