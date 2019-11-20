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Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın oğlu uzun zaman sonra görüntülendi! Tıpkı babası gibi...

Bir dönem ekranlara damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde 'Polat Alemdar' rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Necati Şaşmaz uzun süredir herhangi bir projede yer almıyor. 'Polat Alemdar'ın sevenleri ünlü oyuncu ile ilgili her detayı mercek altına aldı. Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz'ı gören hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte 'Kurtlar Vadisi'nin 'Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz ve diğer ünlülerin çocukları...

20.11.2019 04:33 - Son Güncelleme:
Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın oğlu uzun zaman sonra görüntülendi! Tıpkı babası gibi...

Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakterini canlandıran usta oyuncu Necati Şaşmaz uzun süredir bir projede yer almıyor.

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın oğlu uzun zaman sonra görüntülendi! Tıpkı babası gibi...

Dizinin yakın takipçileri Polat Alemdar ile ilgili her detayı mercek altına aldı.

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın oğlu uzun zaman sonra görüntülendi! Tıpkı babası gibi...

Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz'ı gören sevenleri şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın oğlu uzun zaman sonra görüntülendi! Tıpkı babası gibi...

İşte Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz ve diğer ünlülerin çocukları...

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın oğlu uzun zaman sonra görüntülendi! Tıpkı babası gibi...

Necati Şaşmaz

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