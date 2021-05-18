Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'dan boşanma sonrası ilk atak! WhatsApp yazışmalarını delil olarak sunmuştu...
Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ından beraat sonrası ilk atak geldi. Önceki gün 9 yıllık eşi Nagehan Kaşıkçı ile boşanma davası sonuçlanan oyuncu Necati Şaşmaz, harekete geçti. Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, eşi Nagehan Şaşmaz ile aralarında devam eden boşanma davasında eşinin WhatsApp yazışmalarını delil olarak sunmuştu. Yazışmaları habersiz ele geçirdiği iddiasıyla yargılanan ünlü oyuncu beraat etti. Beraat kararının ardından Şaşmaz, boşanma davalarında gizlilik ihlali yapan eşinin avukatı Deniz Ketenci'yi savcılığa şikayet etti. Ketenci, Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.
18.05.2021 13:17
- Son Güncelleme: 18.05.2021 13:33
Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'dan boşanma sonrası ilk atak geldi.
Nagehan Kaşıkçı, Necati Şaşmaz ile 12 Aralık 2012 tarihinde evlenmişti. Evliliğin birinci yılında ilk oğlunu kucağına alan Şaşmaz çifti, 4 yıl sonra da ikinci oğlunu dünyaya getirmişti.
Necati Şaşmaz 2019 şubatında Nagehan Kaşıkçı'ya 10 milyon TL tazminat ve 2 çocuğunun velayetini isteyerek boşanma davası açmıştı.
Kaşıkçı ise, ünlü oyuncudan psikolojik, fiziksel ve cinsel şiddet gördüğünü iddia ederek, 20 milyon TL tazminat ile kendisi ve 2 oğlu için toplam 60 bin TL aylık nafaka talebinde bulunarak karşı boşanma davası açmıştı. Dava karara bağlandı.
Mahkeme iki tarafı da eşit kusurlu gördüğü için Kaşıkçı'ya nafaka vermedi. Ayrıca tarafların tazminat talepleri de reddedildi.