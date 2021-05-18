Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'dan boşanma sonrası ilk atak! WhatsApp yazışmalarını delil olarak sunmuştu...

Kaşıkçı ise, ünlü oyuncudan psikolojik, fiziksel ve cinsel şiddet gördüğünü iddia ederek, 20 milyon TL tazminat ile kendisi ve 2 oğlu için toplam 60 bin TL aylık nafaka talebinde bulunarak karşı boşanma davası açmıştı. Dava karara bağlandı.