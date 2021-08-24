Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz boşanma sonrası hamlesini yaptı! ’8 yaşındaki oğluma verilen rapor sahte’

Boşanma davasının dilekçesinde Necati Şaşmaz 10 milyon lira tazminat ve çocukların velayetini isterken, Nagehan Kaşıkçı psikolojik, fiziksel ve cinsel şiddet gördüğünü öne sürerek 20 milyon lira tazminat ile kendisi ve 2 oğlu için toplam 60 bin lira aylık nafaka talebinde bulunmuştu.



