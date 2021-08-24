Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz boşanma sonrası hamlesini yaptı! '8 yaşındaki oğluma verilen rapor sahte'
Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz boşanma sonrası hamlesini yaptı! 17 Mayıs 2021 tarihinde resmi olarak boşanan Necati Şaşmaz ve eşi Nagehan Kaşıkçı'nın Ali Nadir ve Yusuf Emir adında iki evladı var. 8 yaşındaki oğlunun babasıyla tarikat merkezlerine gittiği için psikolojik bozuklukları oluştu diyerek Psikiyatrdan rapor alan anne Nagehan Kaşıkçı dava sonunda oğulların velayetini ve 16 bin lira nafaka kazandı. Oğlunun sağlığının yerinde olduğunu verilen raporun sahte olduğunu ileri sürdü. Şaşmaz Psikiyatr hakkında suç duyurusunda bulundu.
24.08.2021 11:42
- Son Güncelleme: 24.08.2021 11:45