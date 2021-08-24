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Haberler Magazin Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz boşanma sonrası hamlesini yaptı! '8 yaşındaki oğluma verilen rapor sahte'

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz boşanma sonrası hamlesini yaptı! '8 yaşındaki oğluma verilen rapor sahte'

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz boşanma sonrası hamlesini yaptı! 17 Mayıs 2021 tarihinde resmi olarak boşanan Necati Şaşmaz ve eşi Nagehan Kaşıkçı'nın Ali Nadir ve Yusuf Emir adında iki evladı var. 8 yaşındaki oğlunun babasıyla tarikat merkezlerine gittiği için psikolojik bozuklukları oluştu diyerek Psikiyatrdan rapor alan anne Nagehan Kaşıkçı dava sonunda oğulların velayetini ve 16 bin lira nafaka kazandı. Oğlunun sağlığının yerinde olduğunu verilen raporun sahte olduğunu ileri sürdü. Şaşmaz Psikiyatr hakkında suç duyurusunda bulundu.

24.08.2021 11:42 - Son Güncelleme: 24.08.2021 11:45
Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz boşanma sonrası hamlesini yaptı! ’8 yaşındaki oğluma verilen rapor sahte’

'8 YAŞINDAKİ OĞLUMA VERİLEN RAPOR SAHTE'

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz boşanma sonrası hamlesini yaptı!

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Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz boşanma sonrası hamlesini yaptı! ’8 yaşındaki oğluma verilen rapor sahte’

Nagehan Kaşıkçı, Necati Şaşmaz ile 12 Aralık 2012 tarihinde evlenmişti. Evliliğin birinci yılında ilk oğlunu kucağına alan Şaşmaz çifti, 4 yıl sonra da ikinci oğlunu dünyaya getirmişti.

Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz boşanma sonrası hamlesini yaptı! ’8 yaşındaki oğluma verilen rapor sahte’

2019 yılında birbirlerine karşılıklı boşanma davası açan ve 17 Mayıs 2021 tarihinde resmi olarak boşanan Necati Şaşmaz ile Nagehan Kaşıkçı'nın Ali Nadir ve Yusuf Emir adında iki evladı var.

Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz boşanma sonrası hamlesini yaptı! ’8 yaşındaki oğluma verilen rapor sahte’

Boşanma davasının dilekçesinde Necati Şaşmaz 10 milyon lira tazminat ve çocukların velayetini isterken, Nagehan Kaşıkçı psikolojik, fiziksel ve cinsel şiddet gördüğünü öne sürerek 20 milyon lira tazminat ile kendisi ve 2 oğlu için toplam 60 bin lira aylık nafaka talebinde bulunmuştu.


Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz boşanma sonrası hamlesini yaptı! ’8 yaşındaki oğluma verilen rapor sahte’

CEZA MAHKEMESİNDEN BERAAT ETTİ

Ayrıca boşanma aşamasında olduğu eşi Nagehan Kaşıkçı'nın konuşmalarını habersiz olarak 11 defa telefona kaydettiği iddiasıyla asliye ceza mahkemesinde yargılanan Necati Şaşmaz, üzerine atılı tüm suçlamalardan beraat etmişti.

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