Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı hakkında şaşırtan gerçek! Meğer Necati Şaşmaz...

Kurtlar Vadisi yayınlandığı döneme damgasını vuran, Türk halkı tarafından ilgiyle ve merakla takip edilen bir diziydi. Polat Alemdar karakteriyle izleyicisi ile buluşan başarılı oyuncu Necati Şaşmaz sosyal medyanın gündemine oturdu. Canlandırdığı 'Polat Alemdar' karakteriyle herkesi kendine hayran bırakan başarılı oyuncunun nereli olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın ve diğer ünlülerin memleketleri...

26.06.2019 04:52 - Son Güncelleme: 26.06.2019 05:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





