Kurtlar Vadisi’nin Güllü’sü bambaşka biri oldu! Erhan Ufak Azerbaycan’da kendine yeni bir hayat kurdu bir deri bir kemik kaldı

Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı olarak tanınan Erhan Ufak dizi sonrası başka teklifleri kabul etmedi ve bir ayağını Azerbaycan'a attı. İstanbul'da da gayrimenkul şirketi olan oyuncu "Eşim de gayrimenkul sektöründe çalışıyordu. Ortak iş hayatımız bizi bir araya getirdi. Zorlu ama güzel başlayan beraberliğimiz önce evlilikle sonra da çocuklarımızla taçlandı" açıklamasıyla dikkat çekti.