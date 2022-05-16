Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü bambaşka biri oldu! Erhan Ufak Azerbaycan'da kendine yeni bir hayat kurdu bir deri bir kemik kaldı
Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü 55 kilo vererek bambaşka biri olmuştu! Erhan Ufak'tan yıllar sonra bomba bir itiraf geldi. 2003 yılında izleyici karşısına çıkan ve 4 sene süren Kurtlar Vadisi, yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Kadrosunda Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Oktay Kaynarca, Özgü Namal gibi isimlerin yer aldığı dizide Güllü Erhan karakterini canlandıran Erhan Ufak açıklamaları ile dikkat çekti. Hem diziyi hem de şimdilerde neler yaptığını anlatan Erhan Ufak, verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çekti. Şimdilerde 2015 yılında evlendiği eşi ve çocuklarıyla sakin bir hayat yaşayan Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü diziyle ilgili bakın neler söyledi.
Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı olarak Türkiye'de tanınan Erhan Ufak Azerbaycan'da sanat akademisi açtı. Son günlerde ikinci şubesini Bakü'da açmanın heyecanını yaşayan Güllü Erhan'ın müde küçültme ameliyatıyla 140 kilodan 85 kiloya kadar düştüğü ortaya çıktı. İşte 'Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak'ın son hali...
Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı olarak tanınan Erhan Ufak dizi sonrası başka teklifleri kabul etmedi ve bir ayağını Azerbaycan'a attı. İstanbul'da da gayrimenkul şirketi olan oyuncu "Eşim de gayrimenkul sektöründe çalışıyordu. Ortak iş hayatımız bizi bir araya getirdi. Zorlu ama güzel başlayan beraberliğimiz önce evlilikle sonra da çocuklarımızla taçlandı" açıklamasıyla dikkat çekti.
Erhan Ufak fazla kilolarından kurtulmak için 2017'de tüp mide ameliyatı oldu. 140 kilodan 85 kiloya kadar düşen Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı son halini paylaşınca takipçilerinden yorum yağdı.
Erhan Ufak'ın son haline "Abi yakıyorsun", "Eski Güllü de iyiydi" yorumları yapıldı.
İşte başta Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı Erhan Ufak'ın son hali olmak üzere sizler için derlediğimiz Kurtlar Vadisi oyuncularının son halleri...