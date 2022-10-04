Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü 55 kilo vermişti... Yepyeni bir hayat kuran Erhan Ufak'ın son halini görenler: "Gençleşmiş, evlilik yaramış"
Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü 55 kilo vermişti... Yepyeni bir hayat kuran Erhan Ufak'ın son halini görenler, "Gençleşmiş" , "Evlilik yaramış" yorumları yaptı. 2003 yılında izleyici karşısına çıkan ve 4 sene süren Kurtlar Vadisi, yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Kadrosunda Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Oktay Kaynarca, Özgü Namal gibi isimlerin yer aldığı dizide Güllü Erhan karakterini canlandıran Erhan Ufak açıklamaları ile dikkat çekti. Hem diziyi hem de şimdilerde neler yaptığını anlatan Erhan Ufak, verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çekti. Şimdilerde 2015 yılında evlendiği eşi ve çocuklarıyla sakin bir hayatı olan Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak'ın son hali sosyal medya gündeminde.
Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü 55 kilo vermişti... Yepyeni bir hayat kuran Erhan Ufak'ın son halini görenler, "Gençleşmiş" , "Evlilik yaramış" diyor.
'Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Güllü' karakteriyle hafızalara kazınan Erhan Ufak geçtiğimiz aylarda itiraflarıyla dikkat çekmişti. "Oyunculuğa başlamadan önce Dalaman ve Marmaris gibi tatil beldelerinde otel ve restoran işletmeciliği yapıyordum. Daha önce oyunculukla ilgili bir düşüncem hiç olmamıştı." diyen Güllü Erhan, sözlerine şu şekilde devam etmişti.
"Necati (Şaşmaz) ve Raci (Şaşmaz) Bey ile çocukluktan beri tanışıyoruz. Aile dostluğumuz vardı. Beni ekibe dahil ettiler. Herhangi bir eğitimim olmamasına 3 bölümlük bir şans verdiler. 'Kendini kanıtlarsan devam edersin. Eğer kanıtlayamazsan diğer karakterler gibi ölürsün.' dediler. Neyse ki bana verilen şansı değerlendirdim. 3. bölümü geçtik ama ben hala senaryoya bakıyordum, 'ölecek miyim' diye... (Gülüyor) Gelen olumlu tepkiler sonrasında eksiklerimi kapatmak için oyunculuk eğitimi almaya başladım."
"Kurtlar Vadisi işlenmemiş konuları ele aldığı için çok sevildi. 2017'de tüp mide ameliyatı oldum, 140 kilodan 85 kiloya kadar düştüm. Azerbaycan'da Türk Sanat Akademisi'ni kurdum. İnsanların yeteneklerini keşfetmesini amaçlıyoruz. Hem kamera önü hem de kamera arkası eğitimler veriyoruz. Oyunculuk, müzik, rejisörlük ve resim dallarımız var. Ben de deneyimlerimi gençlere aktarmaya çalışıyorum."