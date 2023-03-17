Kurtlar Vadisi'nin Erdal ile Abuzer'i tam 20 yıl sonra yan yana! Paylaşımı gören beğeni yağmuruna tuttu! "Rönesans tablosu gibi"
Kurtlar Vadisi dizisi üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala dijital platformlarda popülerliğini koruyor. ardından pek çok efsane karakter bıraktı. Bu karakterler izleyicilerin kalbinde önemli yer edindi. Bu efsane karakterler arasında Erdal ve Abuzer Kömürcü yer alıyor. Erdal'ı canlandıran Sefa Zengin ile Abuzer'i canlandıran Muhammed Cangören'in diyalogları dijital platformlarda hala gülerek izleniyor. Bu iki efsane karakterin oyuncuları Sefa Zengin ve Muhammed Cangören yıllar sonra yan yana geldi.
17.03.2023 13:19 - Son Güncelleme: 17.03.2023 13:19
Kurtlar Vadisi'nin Erdal ile Abuzer'i tam 20 yıl sonra yan yana geldi. Paylaşımı gören beğeni yağmuruna tuttu. "Rönesans tablosu gibi" yorumları peş peşe yağdı. Türkiye'de büyük bir hayran kitlesi edinen Kurtlar Vadisi dizisi final yapmasına rağmen fenomen karakterleriyle sık sık gündeme geliyor. Özellikle ilk seride Erdal ve Abuzer Kömürcü karakterleri dizinin en sevilen karakterlerinden biri oldu. Bu karakterlerin diyalogları izleyicilerin hafızasında yer edindi. İkilinin yıllar sonra yan yana gelmesi izleyicileri mutlu etti.
20 YIL SONRA YAN YANA!
Muhammed Cangören Abuzer Kömürcü karakterine hayat verirken izleyicileri güldürdü. Abuzer'in diyalogları Cangören'in oyunculuğuyla daha da etkileyici hale geldi.