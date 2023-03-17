Kurtlar Vadisi'nin Erdal ile Abuzer'i tam 20 yıl sonra yan yana! Paylaşımı gören beğeni yağmuruna tuttu! "Rönesans tablosu gibi"

Kurtlar Vadisi'nin Erdal ile Abuzer'i tam 20 yıl sonra yan yana geldi. Paylaşımı gören beğeni yağmuruna tuttu. "Rönesans tablosu gibi" yorumları peş peşe yağdı. Türkiye'de büyük bir hayran kitlesi edinen Kurtlar Vadisi dizisi final yapmasına rağmen fenomen karakterleriyle sık sık gündeme geliyor. Özellikle ilk seride Erdal ve Abuzer Kömürcü karakterleri dizinin en sevilen karakterlerinden biri oldu. Bu karakterlerin diyalogları izleyicilerin hafızasında yer edindi. İkilinin yıllar sonra yan yana gelmesi izleyicileri mutlu etti.