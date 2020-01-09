Kurtlar Vadisi'nin Elif'i Özgü Namal o haliyle şoke etti! Değişimi 'yok artık' dedirtti

Bir dönemine damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Elif karakterini canlandıran Özgü Namal'ın geçirdiği değişim hayranlarını adeta şaşkına çevirdi. Vadi'de gösterdiği başarılı oyunculuğu ile herkesi kendisine hayran bırakan ardından birçok dizi ve sinema filminde başrol oynayan Namal'ın yıllar sonraki halini görenler gözlerine inanamadı. 4 yıl önce oyunculuğu bırakan ve bu sürede iki çocuk sahibi olan Özgü Namal'ın değişimi hayranlarının gözünden kaçmadı. İşte başta Özgü Namal ve diğer ünlülerin değişimleri...

09.01.2020 19:17 - Son Güncelleme: 09.01.2020 19:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





