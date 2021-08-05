Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban değişimiyle gündem oldu! Son halini gören şaştı kaldı bakın şimdi ne yapıyor...
Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban değişimiyle gündem oldu! Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem ve Oktay Kaynarca gibi ünlü oyuncuların yer aldığı, bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi'nde 'Abdülhey' karakterini canlandıran başarılı oyuncu Kenan Çoban, değişimiyle gündem oldu. Polat Alemdar'ın yakın dostu olan Abdülhey karakteriyle hafızalara kazınan Kenan Çoban son hali görenleri şaşırttı. İşte Kenan Çoban'ın son hali...
05.08.2021 14:45
- Son Güncelleme: 05.08.2021 14:45
Uzun yıllar Kurtlar Vadisi dizisinde Abdülhey karakterini canlandıran Kenan Çoban'ın son halini herkes merak ediyor. En son ATV ekranlarında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan oyuncu, diziden geçen sezon ayrılmıştı. Polat Alemdar'ın, Memati'den sonraki en yakın adamı Abdülhey, Kurtlar Vadisi dizisinde bir döneme damga vurmuştu. Uzun saçı ve sakalı, az ve öz konuşmasıyla dikkatleri çeken Abdülhey, dizinin en sevilen karakterlerinden biriydi.
Yıllar sonra ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Kenan Çoban, o dizide de Fahri karakterine hayat vermişti.
İşte Kenan Çoban başta olmak üzere Kurtlar Vadisi'ndeki oyuncuların yıllar içindeki değişimleri...