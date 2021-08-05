Kurtlar Vadisi’nin Abdülhey’i Kenan Çoban değişimiyle gündem oldu! Son halini gören şaştı kaldı bakın şimdi ne yapıyor...

Uzun yıllar Kurtlar Vadisi dizisinde Abdülhey karakterini canlandıran Kenan Çoban'ın son halini herkes merak ediyor. En son ATV ekranlarında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan oyuncu, diziden geçen sezon ayrılmıştı. Polat Alemdar'ın, Memati'den sonraki en yakın adamı Abdülhey, Kurtlar Vadisi dizisinde bir döneme damga vurmuştu. Uzun saçı ve sakalı, az ve öz konuşmasıyla dikkatleri çeken Abdülhey, dizinin en sevilen karakterlerinden biriydi.