Kurtlar Vadisi'ni özleyenlere müjde gecikmedi. 4 başrolünden 1'sini efsane rolle geri getiriyorlar. Teşkilat-ı Mahsusa Trablus dizisi gerçek bir hikayeden esinlenerek yapılan ve Osmanlı'ya bağlı Trablus bölgesinde 1911 yılında geçen bir dizi olarak geliyor. Kenan Çoban bu dizide önemli bir karaktere hayat verecek. Dizinin tamamı TRT'de yayınlanacak ve Kenan Çoban'ın hayranları, onu tekrar ekranlarda izleme fırsatı bulacak.