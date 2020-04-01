RAMAZAN İMSAKİYE
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Kurtlar Vadisi'nde 'Savcı Leyla' rolüyle hafızalara kazınmıştı! Çiğdem Batur'un son hali şaşırttı!

Bir döneme damgasını vuran yapımlardan biri Kurtlar Vadisi'ydi. 15 Ocak 2003'te "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla başlayan Kurtlar Vadisi'nin dizi ve filmlerinde birçok ünlü oyuncu oynadı. Onlardan biri de Çiğdem Batur. Kurtlar Vadisi'nde Savcı Leyla karakterine hayat veren Çiğdem Batur, sergilediği performans ve güzelliğiyle pek çok kişiyi kendine hayran bırakmıştı. Ardından ekranlarda pek fazla göremediğimiz Çiğdem Batur, sosyal medyada oldukça aktif bir isim. Çiğdem Batur'un yıllar sonraki hali sosyal medyayı salladı. İşte Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin 'Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur'un son hali ve oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleri.

01.04.2020 14:20 - Son Güncelleme: 25.04.2020 16:49
Kurtlar Vadisi'nde 'Savcı Leyla' rolüyle hafızalara kazınmıştı! Çiğdem Batur'un son hali şaşırttı!

Bir dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi'nde Savcı Leyla karakterine hayat vermişti Çiğdem Batur. Aradan çok fazla zaman geçmemesine rağmen Çiğdem Batur hayli değişti. İşte başta Çiğdem Batur olmak üzere ünlü oyuncuların yıllar içerisindeki şaşırtan değişimleri.

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Kurtlar Vadisi'nde 'Savcı Leyla' rolüyle hafızalara kazınmıştı! Çiğdem Batur'un son hali şaşırttı!

Gürkan Uygun

Kurtlar Vadisi'nde 'Savcı Leyla' rolüyle hafızalara kazınmıştı! Çiğdem Batur'un son hali şaşırttı!
Kurtlar Vadisi'nde 'Savcı Leyla' rolüyle hafızalara kazınmıştı! Çiğdem Batur'un son hali şaşırttı!

Müge Ulusoy

Kurtlar Vadisi'nde 'Savcı Leyla' rolüyle hafızalara kazınmıştı! Çiğdem Batur'un son hali şaşırttı!

Necati Şaşmaz

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