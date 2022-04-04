Kurtlar Vadisi’nde Cerrahpaşalıların ablasıydı! Şıvga Gerez'in son haline bakın! İnanılmaz değişimini gören küçük dilini yuttu
Kurtlar Vadisi'nde Cerrahpaşalıların ablasıydı! Yayın hayatına 2003 yılında başlayan ve kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Kurtlar Vadisi, hem konusuyla hem de karakterleriyle 7'den 70'e herkesin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Kadrosunda Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Gürkan Uygun, Özgü Namal, Zafer Ergin gibi isimlerin yer aldığı dizinin ağır ablası Şıvga Gerez, yıllar sonra gündem oldu. Dizide Çakır'ı katleden Cerrahpaşalı Halit'in ablasını canlandıran Gerez'in son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Cerrahpaşalıların ablası Şıvga Gerez'in son hali...
04.04.2022 22:26 - Son Güncelleme: 04.04.2022 22:35
ürk televizyon dizilerinde unutulmazlar arasına giren Kurtlar Vadisi, yıllar geçse de hem oyuncularıyla hem de hafızalara kazınan sahneleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.
Kadrosunda Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Gürkan Uygun, Özgü Namal, Zafer Ergin gibi isimlerin yer aldığı dizi son olarak Cerrahpaşalıların ablasını canlandıran Şıvga Gerez ile gündeme geldi.