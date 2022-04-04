RAMAZAN İMSAKİYE
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Kurtlar Vadisi’nde Cerrahpaşalıların ablasıydı! Şıvga Gerez'in son haline bakın! İnanılmaz değişimini gören küçük dilini yuttu

Kurtlar Vadisi'nde Cerrahpaşalıların ablasıydı! Yayın hayatına 2003 yılında başlayan ve kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Kurtlar Vadisi, hem konusuyla hem de karakterleriyle 7'den 70'e herkesin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Kadrosunda Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Gürkan Uygun, Özgü Namal, Zafer Ergin gibi isimlerin yer aldığı dizinin ağır ablası Şıvga Gerez, yıllar sonra gündem oldu. Dizide Çakır'ı katleden Cerrahpaşalı Halit'in ablasını canlandıran Gerez'in son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Cerrahpaşalıların ablası Şıvga Gerez'in son hali...

04.04.2022 22:26 - Son Güncelleme: 04.04.2022 22:35
Kurtlar Vadisi’nde Cerrahpaşalıların ablasıydı! Şıvga Gerez’in son haline bakın! İnanılmaz değişimini gören küçük dilini yuttu

ürk televizyon dizilerinde unutulmazlar arasına giren Kurtlar Vadisi, yıllar geçse de hem oyuncularıyla hem de hafızalara kazınan sahneleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Kurtlar Vadisi’nde Cerrahpaşalıların ablasıydı! Şıvga Gerez’in son haline bakın! İnanılmaz değişimini gören küçük dilini yuttu

Kadrosunda Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Gürkan Uygun, Özgü Namal, Zafer Ergin gibi isimlerin yer aldığı dizi son olarak Cerrahpaşalıların ablasını canlandıran Şıvga Gerez ile gündeme geldi.

Kurtlar Vadisi’nde Cerrahpaşalıların ablasıydı! Şıvga Gerez’in son haline bakın! İnanılmaz değişimini gören küçük dilini yuttu

Şimdilerde 52 yaşında olan oyuncunun son hali, görenleri şaşkına çevirirken kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kurtlar Vadisi’nde Cerrahpaşalıların ablasıydı! Şıvga Gerez’in son haline bakın! İnanılmaz değişimini gören küçük dilini yuttu

Cerrahpaşalıların akıl hocası, saygıda kusur etmedikleri ablası, adeta bambaşka biri oldu. Ünlü oyuncunun son halini görenler "Tanıyamadım" yorumunda bulundu.

Kurtlar Vadisi’nde Cerrahpaşalıların ablasıydı! Şıvga Gerez’in son haline bakın! İnanılmaz değişimini gören küçük dilini yuttu

İşte Cerrahpaşalıların ablası Şıvga Gerez başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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