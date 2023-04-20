Kurtlar Vadisi seyircisini ters köşe edecek itiraf! 21 yıl sonra ayyuka çıktı! Meğer yapımcılar Elif rolü için ilk kez o isme teklfi götürülmüş. Kurtlar Vadisi'nin en sevilen karakterlerinden birisi olan Elif Eylül'ü canlandıran Özgü Namal, dizinin ilk sezonundan itibaren izleyicilerin büyük beğenisini kazanmıştı. Ancak Elif Eylül rolü için ilk teklif Özgü Namal'a değil başka bir isme gitti. 20 yıl sonra ortaya çıkan bu gerçek Kurtlar Vadisi hayranlarını şaşkına çevirdi.