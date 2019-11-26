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Kurtlar Vadisi Pusu'da 'Savcı Leyla'yı canlandırmıştı... Çiğdem Batur'un son hali şaşırttı!

Kurtlar Vadisi Pusu dizisi yayınlandığı döneme damgasını vurdu. Dizide 'Savcı Leyla' karakterini canlandıran güzel oyuncu Çiğdem Batur, sergilediği başarılı performans ile birçok kişiyi kendisine hayran bıraktı. Sevenleri, Kurtlar Vadisi Pusu'da Savcı Leyla karakterini canlandıran Çiğdem Batur ile ilgili her detayı mercek altına aldı. Dizideki ölümü ile hafızalara kazınan Çiğdem Batur'un yıllar sonraki hali sosyal medyayı salladı. İşte Kurtlar Vadisi Pusu'nun 'Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur'un son hali...

26.11.2019 05:21 - Son Güncelleme: 26.11.2019 05:21
Kurtlar Vadisi Pusu'da 'Savcı Leyla'yı canlandırmıştı... Çiğdem Batur'un son hali şaşırttı!

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Savcı Leyla karakterini canlandıran Çiğdem Batur'un yıllar sonraki hali ortaya çıktı. Savcı Leyla'nın son halini görenler gözlerine inanamadı.

Kurtlar Vadisi Pusu'da 'Savcı Leyla'yı canlandırmıştı... Çiğdem Batur'un son hali şaşırttı!

İşte başta Savcı Leyla karakterini canlandıran Çiğdem Batur olmak üzere birçok ünlü ismin yıllar sonraki hali görenleri şaşırtıyor.

Kurtlar Vadisi Pusu'da 'Savcı Leyla'yı canlandırmıştı... Çiğdem Batur'un son hali şaşırttı!

Gürkan Uygun

Kurtlar Vadisi Pusu'da 'Savcı Leyla'yı canlandırmıştı... Çiğdem Batur'un son hali şaşırttı!

Müge Ulusoy

Kurtlar Vadisi Pusu'da 'Savcı Leyla'yı canlandırmıştı... Çiğdem Batur'un son hali şaşırttı!

Necati Şaşmaz

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