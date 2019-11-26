Kurtlar Vadisi Pusu'da 'Savcı Leyla'yı canlandırmıştı... Çiğdem Batur'un son hali şaşırttı!

Kurtlar Vadisi Pusu dizisi yayınlandığı döneme damgasını vurdu. Dizide 'Savcı Leyla' karakterini canlandıran güzel oyuncu Çiğdem Batur, sergilediği başarılı performans ile birçok kişiyi kendisine hayran bıraktı. Sevenleri, Kurtlar Vadisi Pusu'da Savcı Leyla karakterini canlandıran Çiğdem Batur ile ilgili her detayı mercek altına aldı. Dizideki ölümü ile hafızalara kazınan Çiğdem Batur'un yıllar sonraki hali sosyal medyayı salladı. İşte Kurtlar Vadisi Pusu'nun 'Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur'un son hali...

26.11.2019 05:21 - Son Güncelleme: 26.11.2019 05:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





