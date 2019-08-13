Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur kimdir son paylaşımı olay yarattı

Ekranlara bir zamanlar damga vuran en uzun soluklu dizi olan Kurtlar Vadisi Pusu ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Bu anlamda dizide yer alan oyuncularda her daim merak ediliyor. Bunlardan biri de diziye damga vuran karakterlerden biri olan ve sosyal medyada çokça takipçisi bulunan Savcı Leyla karakterini canlandıran Çiğdem Batur oldu. Dizide gösterdiği performansla herkesi kendisine hayran bırakan ve hayran sayısını çoğaltan Çiğdem Batur adından yine söz ettirmeyi başardı. Çiğdem Batur'un son paylaşımı sosyal medyayı salladı. Ayşe Çiğdem Batur, 13 Temmuz 1982 tarihinde Düzce'de doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve liseyi Düzce'de okuduktan sonra Ankara, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünden mezun oldu.

13.08.2019 11:52 - Son Güncelleme: 13.08.2019 11:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





