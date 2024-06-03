Kurtlar Vadisi ile ilgili gerçek 20 yıl sonra ortaya çıktı! Çakır Memati ikilisinin yerine meğer o sahnede...

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Bu sahnede Memati Baş, cezaevinde geçirdiği zamanları ve Süleyman Çakır ile olan ilk tanışıklıklarını hatırlıyor. Bu duygusal sahnenin en ilgi çekici yanı ise, Çakır ve Memati karakterlerini canlandıran Oktay Kaynarca ve Gürkan Uygun'un gerçek hayatta kardeşlerinin de sahnede yer alması oldu. Bu ayrıntı, dizinin detaylarına olan ilgiyi bir kez daha gözler önüne seriyor.