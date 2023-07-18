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Haberler Magazin "Külotlayım çıplağım da" dedi sinirden küplere bindi! Enis Arıkan'ın kapısına dayandılar "Yatak odamdan herif çıktı"

"Külotlayım çıplağım da" dedi sinirden küplere bindi! Enis Arıkan'ın kapısına dayandılar "Yatak odamdan herif çıktı"

Ünlü oyuncu Enis Arıkan'ın sosyal medyada isyanı... Son olarak Camdaki Kız dizisinde Muzaffer karakterine hayat veren Enis Arıkan, dizinin final yapmasının ardından soluğu Çeşme'de aldı. Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Arıkan bu kez sosyal medyada isyan etti. Nedeni ise Alaçatı'daki yazlığının kapısına dayanan hayranları. İşte Enis Arıkan'ın o paylaşımı.

18.07.2023 11:25 - Son Güncelleme: 18.07.2023 13:43
Külotlayım çıplağım da dedi sinirden küplere bindi! Enis Arıkan’ın kapısına dayandılar Yatak odamdan herif çıktı

'Camdaki Kız' dizisiyle herkesin tanıdığı isim haline gelen Enis Arıkan'ın isyanı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Külotlayım çıplağım da dedi sinirden küplere bindi! Enis Arıkan’ın kapısına dayandılar Yatak odamdan herif çıktı

Enis Arıkan, son olarak Kanal D'nin final yapan 'Camdaki Kız' adlı dizisinde oynadığı 'Muzaffer' karakteriyle ekrana geldi.

Külotlayım çıplağım da dedi sinirden küplere bindi! Enis Arıkan’ın kapısına dayandılar Yatak odamdan herif çıktı

Oynadığı birçok karakterden farklı olan 'Muzaffer' ile herkesin beğenisini kazanan oyuncu Arıkan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekmeye devam ediyor.

Külotlayım çıplağım da dedi sinirden küplere bindi! Enis Arıkan’ın kapısına dayandılar Yatak odamdan herif çıktı

Yaptığı birçok paylaşımı gündem olan Arıkan, bu kez hayranlarına isyan etti.

Külotlayım çıplağım da dedi sinirden küplere bindi! Enis Arıkan’ın kapısına dayandılar Yatak odamdan herif çıktı

a Alaçatı'daki evinde günlerini geçiren oyuncu Arıkan, evinin kapısını çalıp fotoğraf çektirmeye gelen hayranlarına isyan etti.

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