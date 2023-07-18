"Külotlayım çıplağım da" dedi sinirden küplere bindi! Enis Arıkan'ın kapısına dayandılar "Yatak odamdan herif çıktı"
Ünlü oyuncu Enis Arıkan'ın sosyal medyada isyanı... Son olarak Camdaki Kız dizisinde Muzaffer karakterine hayat veren Enis Arıkan, dizinin final yapmasının ardından soluğu Çeşme'de aldı. Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Arıkan bu kez sosyal medyada isyan etti. Nedeni ise Alaçatı'daki yazlığının kapısına dayanan hayranları. İşte Enis Arıkan'ın o paylaşımı.
18.07.2023 11:25 - Son Güncelleme: 18.07.2023 13:43
Enis Arıkan, son olarak Kanal D'nin final yapan 'Camdaki Kız' adlı dizisinde oynadığı 'Muzaffer' karakteriyle ekrana geldi.