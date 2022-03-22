Küçük Sırlar'ın Heves'i, Aşk-ı Memnu'nun Kıvanç Tatlıtuğ'u baştan çıkartan sarışın güzeli! Dilara Öztunç son haliyle ortalığı salladı
Küçük Sırlar'ın Heves'i, Aşk-ı Memnu'nun Kıvanç Tatlıtuğ'u baştan çıkartan sarışın güzeli! Dilara Öztunç son haliyle ortalığı salladı... Aşk-ı Memnu dizisinde Selen'i canlandırdıktan sonra Küçük Sırlar dizisinde Heves karakteriyle yıldızı parlayan Dilara Öztunç değişimi ile sosyal medya gündeminde. Şimdilerde 33 yaşında olan Dilara Öztunç Instagram pozlarıyla adından söz ettirdi.
Küçük Sırlar'ın Heves'i, Aşk-ı Memnu'nun Kıvanç Tatlıtuğ'u baştan çıkartan sarışın güzeli! Dilara Öztunç son haliyle ortalığı salladı...
Aşk-ı Memnu dizisinde figüran olan Dilara Öztunç, şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor. Bir süredir setlerden uzak olan oyuncu
Dilara Öztunç, Aşk-ı Memnu macerasını katıldığı programda şu sözlerle anlatmıştı: "Kıvanç Tatlıtuğ ile öpüşeceğim için 2 gece gözüme uyku girmedi. Çok heyecanlandım. Sette karşı karşıya geldiğimizde ise titredim."
Dilara ÖztunçTemmuz 2010 tarihinde yayın hayatına giriş yapan Küçük Sırlar dizisinde de rol almıştı. Güzelliğiyle akılları baştan alan, "Heves" karakterine hayat veren Dilara Öztunç'un değişimi ile dikkat çekiyor.
SOSYAL MEDYA FENOMENİ OLDU
Güzelliği ile dikkat çeken Öztunç, şimdilerde sosyal medya fenomenliği yapmakta. Mayıs 2019 tarihinde, Umut Kızıltan ile dünya evine giren Öztunç, bol bol seyahat ediyor, takipçileriyle sık sık hayatını paylaşıyor.