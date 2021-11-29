Küçük Kadınlar’ın Yeliz’iydi! Fulya Zenginer çirkin imasında bulunan takipçisine acımadı! O mesajı ifşa etti son haline yorum yağdı
Ekin Türkmen, Hande Soral, Elif İşcan gibi isimlerin yer aldığı Küçük Kadınlar dizisinde canlandırdığı Yeliz karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Fulya Zenginer, son olarak dolandırıldığı yönündeki haberlerle gündem olmuştu. Kuntay Tarık Evran ile mutlu bir evlilik sürdüren ve şimdilerde üç buçuk aylık hamile olan Zenginer, bu kez bir takipçisinin attığı mesajla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, son hali için 'çirkin' imasında bulunan takipçisinin mesajını Instagram hesabında yayınlayarak cevap verdi. Öte yandan diğer takipçileri Zenginer'in son haline övgü yağdırdı. İşte Fulya Zenginer'in ifşa ettiği o mesaj ve son hali...
29.11.2021 18:32
- Son Güncelleme: 29.11.2021 18:32
Fulya Zenginer, Küçük Kadınlar dizisinde canlandırdığı Yeliz karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.