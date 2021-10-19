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Küçük Kadınlar’ın minik Cansu’su koca kız oldu! Selin Ilgar son haliyle hayran bıraktı sosyal medya onu konuştu

Küçük Kadınlar'ın minik Cansu'su koca kız oldu! Başrollerini Elit İşcan, Fulya Zenginer ve Hande Soral ile paylaştığı Küçük Kadınlar dizisinde canlandırdığı Cansu karakteriyle hafızalara kazınan Selin Ilgar, yıllar sonra gündeme geldi. Şimdilerde 21 yaşında ünlü oyuncunun son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Dizide beş kardeşin en küçüğünü canlandıran Ilgar, yıllar içindeki değişimiyle kendine hayran bıraktı. İşte Küçük Kadınlar'ın minik Cansu'su Selin Ilgar'ın son hali...

19.10.2021 18:06 - Son Güncelleme: 19.10.2021 18:06
Küçük Kadınlar’ın minik Cansu’su koca kız oldu! Selin Ilgar son haliyle hayran bıraktı sosyal medya onu konuştu

Selin Ilgar, Küçük Kadınlar dizisinde canlandırdığı Cansu karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.

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Küçük Kadınlar’ın minik Cansu’su koca kız oldu! Selin Ilgar son haliyle hayran bıraktı sosyal medya onu konuştu

Şimdilerde 21 yaşında olan oyuncu, yıllar sonra gündeme geldi. Şimdilerde 21 yaşında Ilgar, son haliyle kendine hayran bıraktı.

Küçük Kadınlar’ın minik Cansu’su koca kız oldu! Selin Ilgar son haliyle hayran bıraktı sosyal medya onu konuştu

Sosyal medya kullanıcıları, Ilgar için "Çok güzel bir genç kız olmuş", "Yaş aldıkça daha da güzelleşmiş" yorumlarında bulundu.

Küçük Kadınlar’ın minik Cansu’su koca kız oldu! Selin Ilgar son haliyle hayran bıraktı sosyal medya onu konuştu

İşte Küçük Kadınlar'ın minik Cansu'su Selin Ilgar başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

Küçük Kadınlar’ın minik Cansu’su koca kız oldu! Selin Ilgar son haliyle hayran bıraktı sosyal medya onu konuştu

Merve Boluğur

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