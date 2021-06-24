Küçük İbo'nun son haline bakın şaşkına çeviriyor! İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak gösteriliyordu Hülya Avşar kucağına oturunca...

Küçük İbo'nun son haline bakın şaşkına çeviriyor! İbrahim Tatlıses'in tahtına aday gösterildiğinde henüz küçük yaşlarda, yanık türküler söyleyen bir çocuktu Küçük İbo... Hem güzel sesi hem de sevimli tavırlarıyla gönülleri kazandı, ardından dizilerde boy göstermeye başladı. Bir dönem yayında Hülya Avşar'ın kucağına oturmasıyla da çok konuşulmuştu. Hızla şöhret basamaklarını çıkan Küçük İbo'nun ünü bir anda son buldu. Ortadan kaybolan Küçük İbo, şimdilerde yeniden gündemden. İşte bir dönemin çocuk yıldızı Küçük İbo'nun son hali...

24.06.2021 17:10 - Son Güncelleme: 24.06.2021 17:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





