Küçük İbo'nun son haline bakın o artık 40 yaşında! İbrahim Tatlıses'in tahtına adaydı! Hülya Avşar'ın kucağına oturan genç olarak hafızalarda...

90'lı yılların sonlarına doğru tanınan ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan çocuk şarkıcı Küçük İbo, adını verdiği dizi ve filmlerle döneminin önemli yıldızlarından biri olmayı başarmıştı. Yanık sesiyle İbrahim Tatlıses'in tahtına aday gösterilen Küçük İbo, 12 yaşında çıkardığı albümle şöhretin zirvesine ulaşmıştı. O dönemde TV programlarının aranan ismi olan Küçük İbo, özellikle Hülya Avşar'ın kucağına oturduğu anlarla çok konuşulmuştu.
Yıllara meydan okuyan genç görünümüyle dikkat çeken Halil İbrahim Küçük, 40 yaşında olmasına rağmen enerjisiyle gençlere taş çıkartıyor.
Küçük İbo denilince akla gelen ilk şeylerden biri de İbrahim Tatlıses ile olan benzerliğiydi. O dönemde "İmparator"un tahtının varisi olarak gösterilen Küçük İbo, yanık sesiyle ve yorumuyla büyük beğeni toplamıştı.