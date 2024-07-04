Küçük İbo'nun son haline bakın o artık 40 yaşında! İbrahim Tatlıses'in tahtına adaydı! Hülya Avşar'ın kucağına oturan genç olarak hafızalarda...

Küçük İbo denilince akla gelen ilk şeylerden biri de İbrahim Tatlıses ile olan benzerliğiydi. O dönemde "İmparator"un tahtının varisi olarak gösterilen Küçük İbo, yanık sesiyle ve yorumuyla büyük beğeni toplamıştı.

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Bugün geldiği noktada ise arabesk müziğin her zaman dinleyicisi olduğunu belirten Küçük İbo, "Ne kadar eğlensek de hepimizin bir arabesk dinleme saati gelir çünkü arabesk bizi anlatır" diyerek bu müzik türüne olan sevgisini dile getiriyor.