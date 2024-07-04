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Küçük İbo'nun son haline bakın o artık 40 yaşında! İbrahim Tatlıses'in tahtına adaydı! Hülya Avşar'ın kucağına oturan genç olarak hafızalarda...

90'lı yılların sonlarına doğru tanınan ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan çocuk şarkıcı Küçük İbo, adını verdiği dizi ve filmlerle döneminin önemli yıldızlarından biri olmayı başarmıştı. Yanık sesiyle İbrahim Tatlıses'in tahtına aday gösterilen Küçük İbo, 12 yaşında çıkardığı albümle şöhretin zirvesine ulaşmıştı. O dönemde TV programlarının aranan ismi olan Küçük İbo, özellikle Hülya Avşar'ın kucağına oturduğu anlarla çok konuşulmuştu.

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Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 14:27 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 14:40
Küçük İbo’nun son haline bakın o artık 40 yaşında! İbrahim Tatlıses’in tahtına adaydı! Hülya Avşar’ın kucağına oturan genç olarak hafızalarda... 1

Yıllara meydan okuyan genç görünümüyle dikkat çeken Halil İbrahim Küçük, 40 yaşında olmasına rağmen enerjisiyle gençlere taş çıkartıyor.

Küçük İbo’nun son haline bakın o artık 40 yaşında! İbrahim Tatlıses’in tahtına adaydı! Hülya Avşar’ın kucağına oturan genç olarak hafızalarda... 2

Küçük İbo denilince akla gelen ilk şeylerden biri de İbrahim Tatlıses ile olan benzerliğiydi. O dönemde "İmparator"un tahtının varisi olarak gösterilen Küçük İbo, yanık sesiyle ve yorumuyla büyük beğeni toplamıştı.

Küçük İbo’nun son haline bakın o artık 40 yaşında! İbrahim Tatlıses’in tahtına adaydı! Hülya Avşar’ın kucağına oturan genç olarak hafızalarda... 3

Bugün geldiği noktada ise arabesk müziğin her zaman dinleyicisi olduğunu belirten Küçük İbo, "Ne kadar eğlensek de hepimizin bir arabesk dinleme saati gelir çünkü arabesk bizi anlatır" diyerek bu müzik türüne olan sevgisini dile getiriyor.

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