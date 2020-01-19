Küçük İbo'nun son hali ortaya çıktı! İbrahim Tatlıses'in varisiydi... Küçük İbo, şimdi nerede ne yapıyor?

Asıl adı 'İbrahim Halil Küçük' olan Küçük İbo, 21 Mart 1984'te Urfa'da dünyaya geldi. İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak gösterilen küçük İbo çocuk yıldızların popüler olduğu bir dönemde herkes tarafından tanındı. Dizilerde oynayıp, konserler verdikten sonra birden unutulup gitti. Çocuk yıldızların revaçta olduğu bir dönemde hayatımıza girdi... İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak gösterildi... Ana haber bültenlerinde uzun uzun tartışıldı... Diziler, konserler derken kaçınılmaz son geldi çattı ve şöhret bitti. Küçük İbo şimdilerde gösterişten çok uzak sade bir hayat yaşıyor.. İşte başta bir dönemin yıldızı Küçük İbo olmak üzere çocuk yıldızların değişimi.

19.01.2020 13:24 - Son Güncelleme: 19.01.2020 13:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





