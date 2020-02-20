Küçük İbo'nun son görüntüsüne bakın! İbrahim Tatlıses'in tahtına adaydı... Yıllar sonra gelen itiraf
İbrahim Tatlıses'in tahtına aday gösterildiğinde henüz küçük yaşlarda, yanık türküler söyleyen bir çocuktu. Bir dönem ekranlarda çocuk yıldız fırtınası esti. İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak gösterilen Küçük İbo yanık sesiyle bir anda milyonların sevgilisi haline gelmişti. Daha önce Hüseyin Tatlı'da Söylemezsem Olmaz programına katılarak ağabeyi İbrahim Tatlıses'e sitem etmişti. İbrahim Küçük yaptığı açıklamada "Destekliyor gibi gözükseler de benim önümü kestiler, benim geleceğimden çok korktular'' demişti. Ardından ortalardan kayboldu. Şimdilerde sahne alsa da eski şöhreti kalmadı. Bir dönemin çocuk yıldızı Küçük İbo'nun son hali sizi çok şaşırtacak.
Asıl adı 'İbrahim Halil Küçük' olan Küçük İbo, 21 Mart 1984'te Urfa'da dünyaya geldi. İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak gösterilen küçük İbo çocuk yıldızların popüler olduğu bir dönemde herkes tarafından tanındı. Dizilerde oynayıp, konserler verdikten sonra birden unutulup gitti.
Artık 'Küçük İbo'luğu kalmadı ama hala sahne almaya devam ediyor. İşte başta bir dönemin yıldızı Küçük İbo olmak üzere çocuk yıldızların değişimi.