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Küçük Gelin Zehra büyüdü serpildi dekolteli pozlarıyla büyüledi! 10 yaşındaki halinden eser yok! "Çağla 'Şimşek' gibi çakıyor..."

2013 yılında ekranlara veda eden Küçük Gelin dizisiyle tanıdığımız Zehra karakterini canlandıran Çağla Şimşek, o zamandan bu yana geçen yıllarda adeta bir kuğu gibi güzellikte dönüşüm geçirdi. 10 yaşında başladığı oyunculuk kariyerine, şimdi 21 yaşında farklı bir enerji ve yetenekle devam eden genç oyuncu son haliye sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Çağla Şimşek'in o fotoğrafları...

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Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 19:54 Güncelleme 21 Şubat 2024, 21:24
Küçük Gelin Zehra büyüdü serpildi dekolteli pozlarıyla büyüledi! 10 yaşındaki halinden eser yok! Çağla ’Şimşek’ gibi çakıyor... 1

Efsanevi Küçük Gelin dizisinin unutulmaz karakterlerinden Zehra'yı canlandıran Çağla Şimşek, o günlerden bu günlere inanılmaz bir değişim geçirdi.

Küçük Gelin Zehra büyüdü serpildi dekolteli pozlarıyla büyüledi! 10 yaşındaki halinden eser yok! Çağla ’Şimşek’ gibi çakıyor... 2

Küçük Gelin dizisiyle tanınan ve unutulmaz performansıyla hafızalara kazınan Çağla Şimşek'in son haline bakınca, izleyenler gözlerine inanamıyor. Zamanla geçen yıllar, genç oyuncunun adeta bir kuğu gibi olgunlaşmasına ve güzellikte büyük bir dönüşüm geçirmesine neden oldu.

Küçük Gelin Zehra büyüdü serpildi dekolteli pozlarıyla büyüledi! 10 yaşındaki halinden eser yok! Çağla ’Şimşek’ gibi çakıyor... 3

2013 yılında Zehra karakteriyle ekranlara gelen Çağla Şimşek, o zamanlar sadece 10 yaşındaydı. Ancak şimdi, 20 yaşına bastığında, sosyal medya gündemine damga vuran bir güzellikle karşımıza çıkıyor.

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