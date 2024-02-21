Küçük Gelin Zehra büyüdü serpildi dekolteli pozlarıyla büyüledi! 10 yaşındaki halinden eser yok! "Çağla 'Şimşek' gibi çakıyor..."

2013 yılında ekranlara veda eden Küçük Gelin dizisiyle tanıdığımız Zehra karakterini canlandıran Çağla Şimşek, o zamandan bu yana geçen yıllarda adeta bir kuğu gibi güzellikte dönüşüm geçirdi. 10 yaşında başladığı oyunculuk kariyerine, şimdi 21 yaşında farklı bir enerji ve yetenekle devam eden genç oyuncu son haliye sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Çağla Şimşek'in o fotoğrafları...