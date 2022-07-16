'Küçük Cio' Babasının burnundan düşmüş! Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu görenleri kendine hayran bıraktı

Youtube'de yayınlanan dizi ile ünlenen Cihangir Ceyhan şimdilerde Camdaki Kız dizisinde Hayri rolüyle büyük beğeni topluyor. En büyük çıkışını ise Çukur dizisindeki Azer rolü ile yakalayan ünlü oyuncu özel hayatıyla gündeme geldi. Evli ve bir çocuk babası olan Ceyhan sosyal medya hesabından oğlunu paylaştı. Hayranlarından 'Maşallah' yorumları geldi. Bazı hayranları da ünlü oyuncunun eski dizisindeki Cio karakterine atıtfta bulunarak 'Küçük Cio' notunu düştü. İşte sosyal medyayı sallayan o fotoğraflar...