Kuaförüm Sensin'de adını duyurmuştu! Yetmedi bu kez Zuhal Topal'la Yemekteyiz'e katıldı ortalığı yıktı geçti! Can Özen krizi...
Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz programının bu haftaki yarışmacılarından biri gündem oldu. Can Özen daha önce de Kuaför'ün Sensin yarışmasında çokça konuşulmuştu. Bu kez şansını yemek programında deneyen Özen ''Neden bu yarışmaya katıldınız?'' sorusuna ''Yemek yemeye katıldım.'' cevabıyla karşılık verdi.
10.01.2022 18:58
- Son Güncelleme: 10.01.2022 18:58
Gündüz kuşağında yer alan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programına Can Özen damga vurdu. Yeni yarışmacılardan Özen farklı tarzı, yanında getirdiği oyuncakları ve takılarıyla programın en çok konuşulan ismi oldu. Peki Can Özen'in daha önce Kuaförüm Sensin'de yarıştığını biliyor muydunuz?