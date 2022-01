Kuaförüm Sensin’de adını duyurmuştu! Yetmedi bu kez Zuhal Topal’la Yemekteyiz’e katıldı ortalığı yıktı geçti! Can Özen krizi...

Gündüz kuşağında yer alan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programına Can Özen damga vurdu. Yeni yarışmacılardan Özen farklı tarzı, yanında getirdiği oyuncakları ve takılarıyla programın en çok konuşulan ismi oldu. Peki Can Özen'in daha önce Kuaförüm Sensin'de yarıştığını biliyor muydunuz?