Kraliyet'i ifşa etmeye hazırlanan Meghan Markle ve Prens Harry'e faturayı halk çıkardı: Paraları geri ödeyin
Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adımdan mesaj çıkarılıyor. Göz önünde olan çift hakkında en çok merak edilen konu ise bunca servetin içinden kopup, neden Kraliyet'ten ayrıldıkları konusu. Şu sıralar Kraliyet'e dair pek çok merak edileni su yüzüne çıkaracakları kitaplarının yayımlanmasını bekleyen Meghan Markle ve Prens Harry'e büyük şok İngiltere halkından geldi. Meghan Markle ve Prens Harry, Kraliyet Ailesi'nden alarak harcadıkları paraları geri ödüyor.
ETEKLERİNDEKİ TAŞLARI DÖKECEKLER
Çiftin aileden ayrılığının arka planını gözler önüne seren Finding Freedom (Özgürlüğü Bulmak) adlı kitabın yakında piyasaya çıkması bekleniyor. Hatta söylenenlere göre Markle, kitabın yazarları Omid Scobie ve Carolyn Durand ile birlikte sık sık görüşüp ortak çalışmalar da yapıyor.