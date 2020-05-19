RAMAZAN İMSAKİYE
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Kraliyet'i ifşa etmeye hazırlanan Meghan Markle ve Prens Harry'e faturayı halk çıkardı: Paraları geri ödeyin

Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adımdan mesaj çıkarılıyor. Göz önünde olan çift hakkında en çok merak edilen konu ise bunca servetin içinden kopup, neden Kraliyet'ten ayrıldıkları konusu. Şu sıralar Kraliyet'e dair pek çok merak edileni su yüzüne çıkaracakları kitaplarının yayımlanmasını bekleyen Meghan Markle ve Prens Harry'e büyük şok İngiltere halkından geldi. Meghan Markle ve Prens Harry, Kraliyet Ailesi'nden alarak harcadıkları paraları geri ödüyor.

19.05.2020 11:57 - Son Güncelleme: 19.05.2020 11:58
Kraliyet'i ifşa etmeye hazırlanan Meghan Markle ve Prens Harry'e faturayı halk çıkardı: Paraları geri ödeyin

İngiltere Prensi Harry ile eski oyuncu yeni Düşes Meghan Markle, bu yılın başlarında Kraliyet Ailesi'nden ayrıldıklarını açıkladıkları andan itibaren kendi paralarını kazanmaya odaklandı.

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Kraliyet'i ifşa etmeye hazırlanan Meghan Markle ve Prens Harry'e faturayı halk çıkardı: Paraları geri ödeyin

Bu sırada İngiliz halkı da, şimdiye kadar yaptıkları harcamaları geri ödemeleri konusunda mesajlarda bulundu.

Kraliyet'i ifşa etmeye hazırlanan Meghan Markle ve Prens Harry'e faturayı halk çıkardı: Paraları geri ödeyin

Çift aradan geçen bir yılın ardından, İngiltere'den ayrılmadan önce 2.4 milyon dolar masraf yaptıkları evin parasını ödemeye başladı…

Kraliyet'i ifşa etmeye hazırlanan Meghan Markle ve Prens Harry'e faturayı halk çıkardı: Paraları geri ödeyin

Yenileme için harcanan para, Kraliçe'ye tahsis edilen ve kamu parası olan Sovereign Grant'den kullanılmıştı…

Kraliyet'i ifşa etmeye hazırlanan Meghan Markle ve Prens Harry'e faturayı halk çıkardı: Paraları geri ödeyin

ETEKLERİNDEKİ TAŞLARI DÖKECEKLER

Çiftin aileden ayrılığının arka planını gözler önüne seren Finding Freedom (Özgürlüğü Bulmak) adlı kitabın yakında piyasaya çıkması bekleniyor. Hatta söylenenlere göre Markle, kitabın yazarları Omid Scobie ve Carolyn Durand ile birlikte sık sık görüşüp ortak çalışmalar da yapıyor.

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