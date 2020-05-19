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Kraliyet'i ifşa etmeye hazırlanan Meghan Markle ve Prens Harry'e faturayı halk çıkardı: Paraları geri ödeyin

Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adımdan mesaj çıkarılıyor. Göz önünde olan çift hakkında en çok merak edilen konu ise bunca servetin içinden kopup, neden Kraliyet'ten ayrıldıkları konusu. Şu sıralar Kraliyet'e dair pek çok merak edileni su yüzüne çıkaracakları kitaplarının yayımlanmasını bekleyen Meghan Markle ve Prens Harry'e büyük şok İngiltere halkından geldi. Meghan Markle ve Prens Harry, Kraliyet Ailesi'nden alarak harcadıkları paraları geri ödüyor.

19.05.2020 11:57 - Son Güncelleme: 19.05.2020 11:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





