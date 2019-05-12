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Kraliçe Elizabeth'in pes dedirten huyu! İşte Kraliçe Elizabeth'e dair bilinmeyenler

Kraliçe Elizabeth 93 yaşında olmasına rağmen şıklığından ve bakımından ödün vermiyor. Kraliyet ailesinin en yaşlı üyesi olan Kraliçe Elizabeth'i kameralar karşısında olduğu kadarıyla tanısak da aile içindeki bazı huyları oldukça şaşırtıcı. Doğum gününü yılda iki kez kutlamasından pasaportsuz seyahat etmesine birçok ayrıcalığı bulunan Kraliçe Elizabeth ile ilgili gerçekleri öğrenmeye hazır mısınız? İşte Kraliçe Elizabeth'in hayatı hakkında merak uyandıran bilgiler...

12.05.2019 17:59 - Son Güncelleme: 12.05.2019 18:11
Kraliçe Elizabeth'in pes dedirten huyu! İşte Kraliçe Elizabeth'e dair bilinmeyenler

Kraliyet ailesinin en yaşlı üyesi Kraliçe Elizabeth 93 yaşında olmasına rağmen şıklığından ve bakımından ödün vermiyor. Kraliçe Elizabeth'i kameralar karşısında olduğu kadarıyla tanısak da aile içindeki bazı huyları şaşırtıyor.

Kraliçe Elizabeth'in pes dedirten huyu! İşte Kraliçe Elizabeth'e dair bilinmeyenler

Doğum gününü yılda iki kez kutlamasından pasaportsuz seyahat etmesine birçok ayrıcalığı bulunan Kraliçe Elizabeth ile ilgili bu gerçeklere inanamayacaksınız. İşte Kraliçe Elizabeth'in hayatı hakkında merak uyandıran gerçekler...

Kraliçe Elizabeth'in pes dedirten huyu! İşte Kraliçe Elizabeth'e dair bilinmeyenler

250 BİN YILLIK GELENEK!

21 Nisan 1926'da doğan Elizabeth Alexandra Mary, doğum gününü resmi olarak Nisan'ın ikinci Cumartesi'nde kutluyor. Bunun nedeniyse 250 yıllık bir gelenek.

Kraliçe Elizabeth'in pes dedirten huyu! İşte Kraliçe Elizabeth'e dair bilinmeyenler

Kasım ayında doğan Kral 2. George, kötü hava koşullarından dolayı 1748 yılında ikinci bir doğum günü geleneği başlattı.

Kraliçe Elizabeth'in pes dedirten huyu! İşte Kraliçe Elizabeth'e dair bilinmeyenler

O günden beri Kral ve Kraliçe, doğum gününü resmi olarak Nisan'ın ikinci Cumartesi'nde halkında katıldığı bir törenle kutluyor.

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