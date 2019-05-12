Kraliçe Elizabeth'in pes dedirten huyu! İşte Kraliçe Elizabeth'e dair bilinmeyenler

Kraliçe Elizabeth 93 yaşında olmasına rağmen şıklığından ve bakımından ödün vermiyor. Kraliyet ailesinin en yaşlı üyesi olan Kraliçe Elizabeth'i kameralar karşısında olduğu kadarıyla tanısak da aile içindeki bazı huyları oldukça şaşırtıcı. Doğum gününü yılda iki kez kutlamasından pasaportsuz seyahat etmesine birçok ayrıcalığı bulunan Kraliçe Elizabeth ile ilgili gerçekleri öğrenmeye hazır mısınız? İşte Kraliçe Elizabeth'in hayatı hakkında merak uyandıran bilgiler...

12.05.2019 17:59 - Son Güncelleme: 12.05.2019 18:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





