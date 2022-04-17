RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Kraliçe Elizabeth'in herkesten gizlediği James Bond gerçeği! Yıllar sonra açığa çıktı meğer ailesinden bile sır gibi saklıyormuş

Kraliçe Elizabeth'in herkesten gizlediği James Bond gerçeği! Yıllar sonra açığa çıktı meğer ailesinden bile sır gibi saklıyormuş

Kraliçe Elizabeth'in herkesten gizlediği James Bond gerçeği! Yıllar sonra ortaya çıktı meğer ailesinden bile sır gibi saklıyormuş... 2012 yılında, kısa metrajlı James Bond filminde Kraliçe'nin dublörünün yer aldığı sahneler tüm dünyanın ilgisini çekmişti. Bond rolündeki Craig David ile oynayan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth hakkındaki gerçek yıllar sonra açığa çıktı. Kraliçe, meğer ailesinden bile sır gibi saklıyormuş...

17.04.2022 12:03 - Son Güncelleme: 17.04.2022 12:07
Kraliçe Elizabeth’in herkesten gizlediği James Bond gerçeği! Yıllar sonra açığa çıktı meğer ailesinden bile sır gibi saklıyormuş

Kraliçe Elizabeth'in herkesten gizlediği James Bond gerçeği! Yıllar sonra açığa çıktı meğer ailesinden bile sır gibi saklıyormuş...

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Kraliçe Elizabeth’in herkesten gizlediği James Bond gerçeği! Yıllar sonra açığa çıktı meğer ailesinden bile sır gibi saklıyormuş

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, 2012 yılında Olympic Channel'de yayımlanan 2012 Olimpiyat Oyunları'nın bir parçası olarak 'Mutlu ve Şanlı' isimli kısa filmde boy göstermişti.

Kraliçe Elizabeth’in herkesten gizlediği James Bond gerçeği! Yıllar sonra açığa çıktı meğer ailesinden bile sır gibi saklıyormuş

007 James Bond'u canlandıran Daniel Craig'le birlikte Kraliçe'nin dublörünün helikopterden indiği ve daha sonra yan yana yürüdüğü sahneler dünyada oldukça ilgi çekmişti.

Kraliçe Elizabeth’in herkesten gizlediği James Bond gerçeği! Yıllar sonra açığa çıktı meğer ailesinden bile sır gibi saklıyormuş

Ancak, yıllar sonra bir gerçek ortaya çıktı. Kraliçe Elizabeth'in filmde gerçekten oynadığı öğrenildi.

Kraliçe Elizabeth’in herkesten gizlediği James Bond gerçeği! Yıllar sonra açığa çıktı meğer ailesinden bile sır gibi saklıyormuş

Olay, onuncu yıldönümü nedeniyle dün açıkladı. Kraliçe'nin bu durumu ailasinden bile sır gibi sakladığı ortaya çıktı.

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