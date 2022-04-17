Kraliçe Elizabeth'in herkesten gizlediği James Bond gerçeği! Yıllar sonra açığa çıktı meğer ailesinden bile sır gibi saklıyormuş
Kraliçe Elizabeth'in herkesten gizlediği James Bond gerçeği! Yıllar sonra ortaya çıktı meğer ailesinden bile sır gibi saklıyormuş... 2012 yılında, kısa metrajlı James Bond filminde Kraliçe'nin dublörünün yer aldığı sahneler tüm dünyanın ilgisini çekmişti. Bond rolündeki Craig David ile oynayan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth hakkındaki gerçek yıllar sonra açığa çıktı. Kraliçe, meğer ailesinden bile sır gibi saklıyormuş...
17.04.2022 12:03 - Son Güncelleme: 17.04.2022 12:07
Kraliçe Elizabeth'in herkesten gizlediği James Bond gerçeği! Yıllar sonra açığa çıktı meğer ailesinden bile sır gibi saklıyormuş...
007 James Bond'u canlandıran Daniel Craig'le birlikte Kraliçe'nin dublörünün helikopterden indiği ve daha sonra yan yana yürüdüğü sahneler dünyada oldukça ilgi çekmişti.
Ancak, yıllar sonra bir gerçek ortaya çıktı. Kraliçe Elizabeth'in filmde gerçekten oynadığı öğrenildi.