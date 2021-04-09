Kraliçe Elizabeth'in eşi 99 yaşındaki Prens Philip hayatını kaybetti! Prens Philip kimdir? İşte hayatı...

Kraliyet ailesinin en yaşlı üyesi, tahtta en uzun süre kalan isim olan Kraliçe Elizabeth'in kocası 99 yaşındaki Prens Philip 16 Şubat'ta tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmıştı. Daha sonrasında başka bir hastaneye sevk edilerek Mart ayı başında kalp ameliyatı olmuştu. Bu süre zarfında hakkında pek çok defa 'öldü' haberi yapıla Prens Philip 1 ay sonra hastaneden taburcu olmuştu. Ancak tüm bu tedavi süreci ne yazık ki yeterli olmadı. Gelen son dakika haberine göre, Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip 99 yaşında hayatını kaybetti.

09.04.2021 14:23 - Son Güncelleme: 09.04.2021 14:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





