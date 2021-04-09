Bugünkü
Takvim

Kraliçe Elizabeth'in eşi 99 yaşındaki Prens Philip hayatını kaybetti! Prens Philip kimdir? İşte hayatı...

Kraliyet ailesinin en yaşlı üyesi, tahtta en uzun süre kalan isim olan Kraliçe Elizabeth'in kocası 99 yaşındaki Prens Philip 16 Şubat'ta tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmıştı. Daha sonrasında başka bir hastaneye sevk edilerek Mart ayı başında kalp ameliyatı olmuştu. Bu süre zarfında hakkında pek çok defa 'öldü' haberi yapıla Prens Philip 1 ay sonra hastaneden taburcu olmuştu. Ancak tüm bu tedavi süreci ne yazık ki yeterli olmadı. Gelen son dakika haberine göre, Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip 99 yaşında hayatını kaybetti.

09.04.2021 14:23 - Son Güncelleme: 09.04.2021 14:50
Kraliçe Elizabeth'in eşi 99 yaşındaki Prens Philip hayatını kaybetti! Prens philip kimdir? İşte hayatı...

İngiltere Prensi Philip, 99 yaşında hayatını kaybetti. Prens geçtiğimiz ay 28 gece boyunca hastanede yatmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kraliçe Elizabeth'in eşi 99 yaşındaki Prens Philip hayatını kaybetti! Prens philip kimdir? İşte hayatı...

Kraliyet'in resmi sosyal medya hesaplarından Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in eşi ve Edinburgh Dükü Prens Philip'in 99 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kraliçe Elizabeth'in eşi 99 yaşındaki Prens Philip hayatını kaybetti! Prens philip kimdir? İşte hayatı...

Taburcu olurken verdiği görüntü ise dünyayı şoke etmişti.

Kraliçe Elizabeth'in eşi 99 yaşındaki Prens Philip hayatını kaybetti! Prens philip kimdir? İşte hayatı...

SON HALİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ!
Mart ayı başında kalp ameliyatı olan Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip, Londra'daki hastaneden taburcu edilirken görüntülenmişti. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip, 16 Şubat'ta başkent Londra'daki Kral 7. Edward Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Kraliçe Elizabeth'in eşi 99 yaşındaki Prens Philip hayatını kaybetti! Prens philip kimdir? İşte hayatı...

Londra'taki hastanede toplam 28 gece geçiren 99 yaşındaki Prens Philip'in, bugün hastaneden ayrıldığı duyuruldu. Edinburgh Dükü, 3 Mart'ta Barts'ta önceden var olan kalp rahatsızlığı nedeniyle başarılı bir prosedür geçirdi.