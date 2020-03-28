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Kraliçe Elizabeth corona virüse mi yakalandı? Testi pozitif mi çıktı? Olay yaratan iddia

Önce ailedeki görevlerini bırakıp eşi Meghan Markle ve oğlu Archie ile birlikte Kanada'ya giden Prens Harry'nin corona virüse yakalanmış olabileceği konuşuldu. Ardından Kraliçe Elizabeth kendini izole etti ve yaşının koronavirüs tehlikesi altında olması nedeniyle, Prens William'ın erkenden tahta geçeceği iddia edildi. Son olarak 93 yaşındaki İngiltere Kraliçesi 2.Elizabeth'in eşi 98 yaşındaki Prens Philip'in koronavirüs yüzünden öldüğü iddia edilmişti. Ardından İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın corona virüse yakalandığı ortaya çıktı. Daha ne olabilir diye düşünülürken dün ortaya atılan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Kraliçe Elizabeth'in de corona virüse yakalandığı iddia edildi. İşte detaylar...

28.03.2020 09:06 - Son Güncelleme: 28.03.2020 09:06
Kraliçe Elizabeth corona virüse mi yakalandı? Testi pozitif mi çıktı? Olay yaratan iddia

Tüm dünyaya yayılan korona virüs, ülkelerin tepelerindeki isimleri de etkisi altına almaya devam ediyor. Korona virüs ile ilgili İngiltere'den flaş haberler gelmeye devam ediyor.

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Kraliçe Elizabeth corona virüse mi yakalandı? Testi pozitif mi çıktı? Olay yaratan iddia

UCR News'in konu hakkındaki iddiası ise şöyle: "İngiltere'nin 93 yaşındaki Kraliçesi 2.Elizabeth'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Başbakan Boris Johnson'ın ardından Kraliçe Elizabeth, 16 gün önce sarayda bir görüşme gerçekleştirmişti. Saray'dan yapılan açıklamada, Kraliçe Elizabeth'in sağlık durumuyla ilgili bilgilerin paylaşılacağı ifade edildi."

Kraliçe Elizabeth corona virüse mi yakalandı? Testi pozitif mi çıktı? Olay yaratan iddia

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Buckingham Sarayı, 93 yaşındaki Kraliçe Elizabeth ve eşi 98 yaşındaki Prens Philip'in koronavirüs testlerinin pozitif çıktığına dair çıkan iddialara yönelik şu ana dek 'Evet' ya da 'Hayır' şeklinde bir açıklama yapmadı.

İngiliz hükümetinden de konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Kraliçe Elizabeth corona virüse mi yakalandı? Testi pozitif mi çıktı? Olay yaratan iddia

İddiaların devamında 11 Mart'ta Kraliçe Elizabeth'in koronavirüse kapılan Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'la yüz yüze görüştüğü ve 12 Mart'ta da koronavirüse yakalanan Prens Charles'la da yüzyüze görüştüğü, kraliçenin, durumunun iyi olduğu ve karantinaya alındığı belirtildi.

Kraliçe Elizabeth corona virüse mi yakalandı? Testi pozitif mi çıktı? Olay yaratan iddia

KRALİÇE ELİZABETH 2002'DEN SONRA İLK DEFA ULUSA SESLENECEK

93 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, 68 yıllık hükümdarlık döneminde 4'üncü defa ulusa seslenecek. Kraliçe'nin ne zaman konuşacağı belirsizliğini korkurken gündeminde yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) olacağı tahmin ediliyor.

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