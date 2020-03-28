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Kraliçe Elizabeth corona virüse mi yakalandı? Testi pozitif mi çıktı? Olay yaratan iddia

Önce ailedeki görevlerini bırakıp eşi Meghan Markle ve oğlu Archie ile birlikte Kanada'ya giden Prens Harry'nin corona virüse yakalanmış olabileceği konuşuldu. Ardından Kraliçe Elizabeth kendini izole etti ve yaşının koronavirüs tehlikesi altında olması nedeniyle, Prens William'ın erkenden tahta geçeceği iddia edildi. Son olarak 93 yaşındaki İngiltere Kraliçesi 2.Elizabeth'in eşi 98 yaşındaki Prens Philip'in koronavirüs yüzünden öldüğü iddia edilmişti. Ardından İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın corona virüse yakalandığı ortaya çıktı. Daha ne olabilir diye düşünülürken dün ortaya atılan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Kraliçe Elizabeth'in de corona virüse yakalandığı iddia edildi. İşte detaylar...

28.03.2020 09:06 - Son Güncelleme: 28.03.2020 09:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





