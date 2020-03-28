Kraliçe Elizabeth corona virüse mi yakalandı? Testi pozitif mi çıktı? Olay yaratan iddia
Önce ailedeki görevlerini bırakıp eşi Meghan Markle ve oğlu Archie ile birlikte Kanada'ya giden Prens Harry'nin corona virüse yakalanmış olabileceği konuşuldu. Ardından Kraliçe Elizabeth kendini izole etti ve yaşının koronavirüs tehlikesi altında olması nedeniyle, Prens William'ın erkenden tahta geçeceği iddia edildi. Son olarak 93 yaşındaki İngiltere Kraliçesi 2.Elizabeth'in eşi 98 yaşındaki Prens Philip'in koronavirüs yüzünden öldüğü iddia edilmişti. Ardından İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın corona virüse yakalandığı ortaya çıktı. Daha ne olabilir diye düşünülürken dün ortaya atılan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Kraliçe Elizabeth'in de corona virüse yakalandığı iddia edildi. İşte detaylar...
UCR News'in konu hakkındaki iddiası ise şöyle: "İngiltere'nin 93 yaşındaki Kraliçesi 2.Elizabeth'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Başbakan Boris Johnson'ın ardından Kraliçe Elizabeth, 16 gün önce sarayda bir görüşme gerçekleştirmişti. Saray'dan yapılan açıklamada, Kraliçe Elizabeth'in sağlık durumuyla ilgili bilgilerin paylaşılacağı ifade edildi."
RESMİ AÇIKLAMA YOK
Buckingham Sarayı, 93 yaşındaki Kraliçe Elizabeth ve eşi 98 yaşındaki Prens Philip'in koronavirüs testlerinin pozitif çıktığına dair çıkan iddialara yönelik şu ana dek 'Evet' ya da 'Hayır' şeklinde bir açıklama yapmadı.
İngiliz hükümetinden de konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.