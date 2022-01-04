Vav TV İzle
Haberler Magazin Köyden İndim Şehre'de Himmet Ağa'nın eşini canlandırıyordu! Zeki Alasya ile meğer o dönem gerçekte de evlilermiş! Şimdi bir de kızlarını görün

Köyden İndim Şehre'de Himmet Ağa'nın eşini canlandırıyordu! Zeki Alasya ile meğer o dönem gerçekte de evlilermiş! Şimdi bir de kızlarını görün

Köyden İndim Şehre ve Salak Milyoner filmlerinde Zeki Alasya'nın eşini canlandıran kişinin gerçekte de usta oyuncunun eşi olduğunu duyan şaşıp kalıyor. 1974 yılında yayınlanan ve altın bulan 4 kardeşin hikayesini konu edinen Köyden İndim Şehre filminde Hikmet Ağa karakterindeki Zeki Alasya'nın eşini canlandıran Oya Alasya o dönem Alasya ile zaten evliydi. Yıllar sonra boyu kadar olan kızıyla fotoğrafları gündem oldu. İşte Zeki Alasya, eski eşi Oya Melle ve kızları...

04.01.2022 21:19 - Son Güncelleme: 04.01.2022 21:19
Köyden İndim Şehre’de Himmet Ağa’nın eşini canlandırıyordu! Zeki Alasya ile meğer o dönem gerçekte de evlilermiş! Şimdi bir de kızlarını görün

Başrollerinde Yeşilçam'ın en sevilen oyuncusu Kemal Sunal'ın da yer aldığı Köyden İndim Şehre filmi hala televizyon ekranlarında yayınlandığında milyonlarca kişi tarafından izleniyor. Birbirinden usta oyuncuların yer aldığı filmde Zeki Alasya'nın canlandırdığı Hikmet Ağa karakteri çok beğenilmişti. Hikmet Ağa'nın eşi Zeki Alasya'nın o dönem gerçekte de eşi olduğu ortaya çıktı. İkili daha sonra boşandı. Şimdilerde boylarını geçen bir kızları olduğunu gören şaşıp kalıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Köyden İndim Şehre’de Himmet Ağa’nın eşini canlandırıyordu! Zeki Alasya ile meğer o dönem gerçekte de evlilermiş! Şimdi bir de kızlarını görün

Salak Milyoner ve Köyden İndim Şehre filmlerinde Himmet Ağa'nın eşini canlandıran isim o dönem Zeki Alasya'nın gerçekten eşi olan Oya Alasya idi.

Köyden İndim Şehre’de Himmet Ağa’nın eşini canlandırıyordu! Zeki Alasya ile meğer o dönem gerçekte de evlilermiş! Şimdi bir de kızlarını görün

Oya Alasya boşandıktan sonra eski soyadını kullanmaya başladı.

Köyden İndim Şehre’de Himmet Ağa’nın eşini canlandırıyordu! Zeki Alasya ile meğer o dönem gerçekte de evlilermiş! Şimdi bir de kızlarını görün

Oya Mella olarak tanınan oyuncunun kızının adı da Zeynep Alasya'dır.

Köyden İndim Şehre’de Himmet Ağa’nın eşini canlandırıyordu! Zeki Alasya ile meğer o dönem gerçekte de evlilermiş! Şimdi bir de kızlarını görün

Zeynep Alasya zaman zaman annesiyle pozlarını da sosyal medyadan paylaşıyor.

SON DAKİKA