Köyden İndim Şehre'de Himmet Ağa'nın eşini canlandırıyordu! Zeki Alasya ile meğer o dönem gerçekte de evlilermiş! Şimdi bir de kızlarını görün
Köyden İndim Şehre ve Salak Milyoner filmlerinde Zeki Alasya'nın eşini canlandıran kişinin gerçekte de usta oyuncunun eşi olduğunu duyan şaşıp kalıyor. 1974 yılında yayınlanan ve altın bulan 4 kardeşin hikayesini konu edinen Köyden İndim Şehre filminde Hikmet Ağa karakterindeki Zeki Alasya'nın eşini canlandıran Oya Alasya o dönem Alasya ile zaten evliydi. Yıllar sonra boyu kadar olan kızıyla fotoğrafları gündem oldu. İşte Zeki Alasya, eski eşi Oya Melle ve kızları...
04.01.2022 21:19
- Son Güncelleme: 04.01.2022 21:19
Başrollerinde Yeşilçam'ın en sevilen oyuncusu Kemal Sunal'ın da yer aldığı Köyden İndim Şehre filmi hala televizyon ekranlarında yayınlandığında milyonlarca kişi tarafından izleniyor. Birbirinden usta oyuncuların yer aldığı filmde Zeki Alasya'nın canlandırdığı Hikmet Ağa karakteri çok beğenilmişti. Hikmet Ağa'nın eşi Zeki Alasya'nın o dönem gerçekte de eşi olduğu ortaya çıktı. İkili daha sonra boşandı. Şimdilerde boylarını geçen bir kızları olduğunu gören şaşıp kalıyor.
Salak Milyoner ve Köyden İndim Şehre filmlerinde Himmet Ağa'nın eşini canlandıran isim o dönem Zeki Alasya'nın gerçekten eşi olan Oya Alasya idi.