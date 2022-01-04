Köyden İndim Şehre’de Himmet Ağa’nın eşini canlandırıyordu! Zeki Alasya ile meğer o dönem gerçekte de evlilermiş! Şimdi bir de kızlarını görün

Başrollerinde Yeşilçam'ın en sevilen oyuncusu Kemal Sunal'ın da yer aldığı Köyden İndim Şehre filmi hala televizyon ekranlarında yayınlandığında milyonlarca kişi tarafından izleniyor. Birbirinden usta oyuncuların yer aldığı filmde Zeki Alasya'nın canlandırdığı Hikmet Ağa karakteri çok beğenilmişti. Hikmet Ağa'nın eşi Zeki Alasya'nın o dönem gerçekte de eşi olduğu ortaya çıktı. İkili daha sonra boşandı. Şimdilerde boylarını geçen bir kızları olduğunu gören şaşıp kalıyor.