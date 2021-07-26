Koronavirüse yakalanan şarkıcı Lara ‘Maskenizi takın’ dedi takipçilerini uyardı! İşte ünlü şarkıcının sağlık durumu...
Koronavirüse yakalanan şarkıcı Lara 'Maskenizi takın' dedi takipçilerini uyardı! 'Allah Versin', 'Adam Gibi Adam' ve 'Katmer' gibi şarkılarıyla 2000'li yıllara damga vuran ünlü şarkıcı Lara'dan kötü haber geldi. Son dönemlerde yaptırdığı estetiklerle gündemden düşmeyen şarkıcı, bu kez sevenlerini korkuttu. 42 yaşındaki şarkıcı, hastane odasından bir paylaşımda bulunarak koronavirüse yakalandığını açıkladı. Covid 19 testi pozitif çıkan Lara, sağlık durumu hakkında bilgi verirken 'Maskenizi takın' diyerek takipçilerini uyarmayı da ihmal etmedi. İşte ünlü şarkıcı Lara'nın o paylaşımı...
26.07.2021 18:18
- Son Güncelleme: 26.07.2021 18:18
2000'li yıllara damga vuran şarkıcı Lara, yeğeni ile birlikte koronavirüs belirtileri gösterince hastaneye başvurdu. Test sonucu pozitif çıkan ünlü şarkıcı, karantinaya alındı.
Durumu ağırlaşınca Antalya'da özel hastaneye yatırılan Lara, sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak kötü haberi duyurdu.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Lara'nın paylaşımına yoğun ilgi göstererek 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.