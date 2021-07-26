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Koronavirüse yakalanan şarkıcı Lara ‘Maskenizi takın’ dedi takipçilerini uyardı! İşte ünlü şarkıcının sağlık durumu...

Koronavirüse yakalanan şarkıcı Lara 'Maskenizi takın' dedi takipçilerini uyardı! 'Allah Versin', 'Adam Gibi Adam' ve 'Katmer' gibi şarkılarıyla 2000'li yıllara damga vuran ünlü şarkıcı Lara'dan kötü haber geldi. Son dönemlerde yaptırdığı estetiklerle gündemden düşmeyen şarkıcı, bu kez sevenlerini korkuttu. 42 yaşındaki şarkıcı, hastane odasından bir paylaşımda bulunarak koronavirüse yakalandığını açıkladı. Covid 19 testi pozitif çıkan Lara, sağlık durumu hakkında bilgi verirken 'Maskenizi takın' diyerek takipçilerini uyarmayı da ihmal etmedi. İşte ünlü şarkıcı Lara'nın o paylaşımı...

26.07.2021 18:18 - Son Güncelleme: 26.07.2021 18:18
Koronavirüse yakalanan şarkıcı Lara ‘Maskenizi takın’ dedi takipçilerini uyardı! İşte ünlü şarkıcının sağlık durumu...

2000'li yıllara damga vuran şarkıcı Lara, yeğeni ile birlikte koronavirüs belirtileri gösterince hastaneye başvurdu. Test sonucu pozitif çıkan ünlü şarkıcı, karantinaya alındı.

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Koronavirüse yakalanan şarkıcı Lara ‘Maskenizi takın’ dedi takipçilerini uyardı! İşte ünlü şarkıcının sağlık durumu...

Durumu ağırlaşınca Antalya'da özel hastaneye yatırılan Lara, sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak kötü haberi duyurdu.

Koronavirüse yakalanan şarkıcı Lara ‘Maskenizi takın’ dedi takipçilerini uyardı! İşte ünlü şarkıcının sağlık durumu...

Ünlü şarkıcı, hastane odasından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Bana bir şey olmaz demeyin lütfen! Maskenizi takın, çok zor bir hastalık. Ciğerlerime kadar işlemiş"

Koronavirüse yakalanan şarkıcı Lara ‘Maskenizi takın’ dedi takipçilerini uyardı! İşte ünlü şarkıcının sağlık durumu...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Lara'nın paylaşımına yoğun ilgi göstererek 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

Koronavirüse yakalanan şarkıcı Lara ‘Maskenizi takın’ dedi takipçilerini uyardı! İşte ünlü şarkıcının sağlık durumu...

GÖZYAŞLARI İÇİNDE PAYLAŞMIŞTI!
Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz nisan ayında estetik operasyon için ameliyat masasına yatmıştı.