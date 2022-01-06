Sadakatsiz'in Haluk'u Burak Sergen'in kardeşi Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde oynuyormuş! İkinin kardeş olduğunu duyanlar şoka girdi

Magazin günlerce 4 aylık eşi tarafından ihanete uğrayan Burak Sergen'i konuşmuştu. Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz adlı dizide Haluk karakterini canlandıran Burak Sergen kendisinden 28 yaş küçük eşi Nihan Ünsal ile koronavirüsü yendikten sonra hemen nikah masasına oturmuş, ancak henüz 4 ay geçmişken ihanetle sarsılmıştı. Kötü günleri geride bırakan ünlü oyuncu hayatını baştan aşağı değiştirdi. Son olarak gecelerde iki kadınla görüntülenen Sergen, "Onlar benim kardeşim" dedi.