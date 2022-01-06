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Haberler Magazin Sadakatsiz'in Haluk'u Burak Sergen'in kardeşi Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde oynuyormuş! İkinin kardeş olduğunu duyanlar şoka girdi

Sadakatsiz'in Haluk'u Burak Sergen'in kardeşi Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde oynuyormuş! İkinin kardeş olduğunu duyanlar şoka girdi

Ünlü oyuncu Burak Sergen eşinin ihanesi sonrası gecelerde iki kadınla yakalanmış ve ''Onlar benim kardeşim'' demişti. Magazin dünyasının en çok konuşulan oyuncuları arasında yer alan Sergen'in hareketli özel hayatının yanı sıra ailesinden birisinin Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde oynadığı ortaya çıktı. Meğer Sergen'in kardeşi TRT1'in tarihi dizisinde rol alıyormuş. İkilinin kardeş olduğunu duyanlar şaştı kaldı.

06.01.2022 18:53 - Son Güncelleme: 06.01.2022 18:55
Koronavirüs tedavisi görürken eşinin ihanetine uğramıştı! Sadakatsiz’in Haluk’u Burak Sergen’in kardeşine bakın o da ünlü çıktı

Magazin günlerce 4 aylık eşi tarafından ihanete uğrayan Burak Sergen'i konuşmuştu. Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz adlı dizide Haluk karakterini canlandıran Burak Sergen kendisinden 28 yaş küçük eşi Nihan Ünsal ile koronavirüsü yendikten sonra hemen nikah masasına oturmuş, ancak henüz 4 ay geçmişken ihanetle sarsılmıştı. Kötü günleri geride bırakan ünlü oyuncu hayatını baştan aşağı değiştirdi. Son olarak gecelerde iki kadınla görüntülenen Sergen, "Onlar benim kardeşim" dedi.

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Koronavirüs tedavisi görürken eşinin ihanetine uğramıştı! Sadakatsiz’in Haluk’u Burak Sergen’in kardeşine bakın o da ünlü çıktı

GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR!

Burak Sergen bu kez kardeşiyle gündeme geldi. Sergen'in erkek kardeşinin de ünlü olduğunu duyan şaşıp kalıyor.

Koronavirüs tedavisi görürken eşinin ihanetine uğramıştı! Sadakatsiz’in Haluk’u Burak Sergen’in kardeşine bakın o da ünlü çıktı

60 yaşındaki oyuncunun kardeşi meğer 90'lı yıllara damga vuran yakışıklı jön Toprak Sergen'miş.

Koronavirüs tedavisi görürken eşinin ihanetine uğramıştı! Sadakatsiz’in Haluk’u Burak Sergen’in kardeşine bakın o da ünlü çıktı

Lise mezuniyetinin ardından Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Yönetmenliği Bölümünü kazandı. Buradan başarı ile mezun olan Toprak, yüksek lisansını Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı.

Koronavirüs tedavisi görürken eşinin ihanetine uğramıştı! Sadakatsiz’in Haluk’u Burak Sergen’in kardeşine bakın o da ünlü çıktı

Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne bağlı özel tiyatrolarda görev aldı. Bir dönem TRT'de radyo sunuculuğu ve TV program yapımcılığı yaptı.

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